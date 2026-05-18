Misterio y horror tras las rejas: un preso fue asesinado y crece la tensión entre los internos
La víctima, un preso de 33 años, estaba alojada en un pabellón de la Unidad Carcelaria 3, de la ciudad salteña de Orán. Las autoridades investigan el hecho.
Un hombre de 33 años murió tras recibir una lesión con un arma blanca dentro de la Unidad Carcelaria N°3 de Orán, en la provincia de Salta, y la investigación tiene como sospechoso a otro interno del mismo establecimiento penitenciario.
El hecho ocurrió el viernes 15 de mayo por la tarde, aunque tomó estado público en las últimas horas a partir de un comunicado difundido por el Ministerio Público Fiscal.
Según la información oficial, la víctima se encontraba alojada en el Pabellón A, planta baja, de la Unidad Carcelaria 3 de esa ciudad. El hombre resultó lesionado con un arma blanca en el ventrículo izquierdo. Luego fue trasladado al hospital local, donde murió cuando estaba por ser operado.
La fiscalía trabaja para establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque dentro del pabellón y reconstruir la secuencia previa a la muerte.
Qué se sabe del sospechoso del crimen
Tras el hecho, en el lugar se realizaron las diligencias de rigor. Personal de la Unidad de Investigación UGAP Orán avanzó con distintas medidas y logró individualizar como sospechoso a un joven de 25 años, quien cumple una condena en la misma cárcel. La identificación surgió a partir de las tareas investigativas realizadas después del ataque.
El Ministerio Público Fiscal informó que la audiencia de imputación se concretará en las próximas horas en sede fiscal. En esa instancia, la fiscal Filtrín Cuezzo formalizará la acusación correspondiente contra el interno señalado, de acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento por la investigación.
La causa está a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, quien interviene en la investigación por el homicidio de la persona privada de la libertad.