Misterio y horror tras las rejas: un preso fue asesinado y crece la tensión entre los internos

La víctima, un preso de 33 años, estaba alojada en un pabellón de la Unidad Carcelaria 3, de la ciudad salteña de Orán. Las autoridades investigan el hecho.

La Unidad Carcelaria N° 3 de Orán fue el escenario de un crimen.

Un hombre de 33 años murió tras recibir una lesión con un arma blanca dentro de la Unidad Carcelaria N°3 de Orán, en la provincia de Salta, y la investigación tiene como sospechoso a otro interno del mismo establecimiento penitenciario.

El hecho ocurrió el viernes 15 de mayo por la tarde, aunque tomó estado público en las últimas horas a partir de un comunicado difundido por el Ministerio Público Fiscal.

Según la información oficial, la víctima se encontraba alojada en el Pabellón A, planta baja, de la Unidad Carcelaria 3 de esa ciudad. El hombre resultó lesionado con un arma blanca en el ventrículo izquierdo. Luego fue trasladado al hospital local, donde murió cuando estaba por ser operado.

La fiscalía trabaja para establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque dentro del pabellón y reconstruir la secuencia previa a la muerte.

Qué se sabe del sospechoso del crimen Tras el hecho, en el lugar se realizaron las diligencias de rigor. Personal de la Unidad de Investigación UGAP Orán avanzó con distintas medidas y logró individualizar como sospechoso a un joven de 25 años, quien cumple una condena en la misma cárcel. La identificación surgió a partir de las tareas investigativas realizadas después del ataque.