Desmantelaron talleres textiles clandestinos y rescataron a 22 víctimas de explotación laboral

En un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) intervinieron en varios talleres textiles clandestinos donde rescataron a 22 personas extranjeras que eran sometidas a condiciones de explotación laboral en el Conurbano bonaerense . Entre las víctimas se encontraban menores de edad que formaban parte de la cadena de producción.

La investigación que llevó a los operativos comenzó a principios de este año a raíz de una denuncia anónima. Durante estos meses, los detectives del Departamento Trata de Personas lograron trazar la red por la que se captaba a trabajadores en el extranjero a partir de falsas promesas de empleo y mejores condiciones de vida.

Una vez que las víctimas llegaban a los inmuebles situados en la localidad de 9 de abril, partido de Esteban Echeverría, quedaban confinadas en los talleres. Allí eran obligadas a trabajar jornadas interminables en condiciones precarias y degradantes, alternando el pernocte entre distintos establecimientos para continuar con la producción.

Por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora , a cargo del Dr. Federico Hernán Villena, se realizaron allanamientos en los domicilios investigados.

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En total se rescataron a 22 víctimas, halladas en condiciones precarias, entre ellas un adolescente de 15 años, quien estaba trabajando en el momento que llegaron las autoridades.

Allí fueron detenidos cuatro sujetos, oriundos de Bolivia, que fueron sindicados como responsables de la maniobra criminal. Además, se secuestraron teléfonos celulares, documentación de interés para la causa, dinero en efectivo, registros fílmicos, gran cantidad de maquinaria textil utilizada para la confección clandestina.

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Tras esto, la justicia dispuso la clausura inmediata de ambos talleres para cesar la actividad de raíz.