El video de un insólito robo: delincuentes simularon un allanamiento y rompieron la puerta con un ariete

Un grupo de delincuentes protagonizó una violenta "entradera" en una vivienda de la localidad de Ituzaingó , utilizando tácticas y equipamiento similares a los de las fuerzas de seguridad para irrumpir en la propiedad. En el video de las cámaras de seguridad se los ve usando un ariete para romper la puerta y entrar.

Todo ocurrió durante la noche de este miércoles, donde, según se ve en el registro fílmico, los malvivientes, que estaban encapuchados, vestidos de negro y utilizaban guantes, para ingresar a la vivienda, a pesar de que contaba con medidas de seguridad como cerco eléctrico y puertas metálicas, utilizaron un ariete para derribar el portón de entrada.

Además, se destacó que los ladrones llevaban protectores en el calzado (medias o cubrezapatos) con el objetivo de no dejar huellas ni rastros en la escena.

Una vez dentro, los asaltantes exigieron con violencia la entrega de una suma de dólares que la familia no poseía, la dueña de la casa sugirió que la banda contaba con información errónea sobre una supuesta transacción financiera.

Ante la falta del dinero esperado, la agresión escaló: los delincuentes golpearon en la cabeza tanto a la mujer como a su hija. Mientras tanto, el padre logró subir al techo, saltar al balcón de un vecino y activar las alarmas para pedir auxilio. La secuencia completa dentro de la casa duró apenas dos minutos y medio.

El botín del robo y una "tranquila" fuga

Al verse acorralados por el sonido de las alarmas, los delincuentes emprendieron la fuga. A pesar del despliegue inicial, solo lograron llevarse objetos de electrónica, incluyendo una consola, una billetera y un celular.

Lo que más sorprendió a las víctimas fue la tranquilidad con la que se retiraron: se alejaron caminando y llegaron a saludar a un vecino antes de doblar la esquina y desaparecer. Aunque el ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad y la denuncia ya fue radicada, los integrantes de la banda permanecen prófugos.