No se salva ni Del Potro: malvivientes ingresaron a su casa, la desvalijaron y se llevaron hasta trofeos

Delincuentes ingresaron a la vivienda del extenista en Tandil mientras no había nadie y se llevaron dinero, trofeos, joyas y otros objetos de valor.

El extenista argentino Juan Martín del Potro sufrió un robo en su vivienda de Tandil luego de que delincuentes ingresaran a la propiedad y se llevaran dinero en efectivo, trofeos, joyas y otros objetos de valor.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho ocurrió este viernes en una casa ubicada en el barrio Don Bosco, donde los asaltantes habrían aprovechado la ausencia de personas en el domicilio para entrar tras romper una ventana.

La situación fue descubierta por Patricia Lucas, madre del exdeportista, al regresar a la vivienda. Tras advertir el robo, realizó la denuncia correspondiente y dio aviso a las autoridades.

Poco después, efectivos policiales se presentaron en el lugar y desplegaron un operativo de seguridad en la zona, mientras personal de pericias trabajaba dentro de la propiedad para recolectar pruebas y avanzar en la investigación.