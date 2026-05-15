El mendocino que estuvo entre los narcos "más buscados" y ahora cayó en Chile por tráfico de armas

Hace más de 20 años que Miguel Alejandro Soria Llamazares viene protagonizando causas de contrabando y narcotráfico en diferentes provincias de Argentina. El mendocino i ntegró la banda de Marcelo el Gato Araya y fue uno de los prófugos más buscados del continente. Ahora, sumó un nuevo capítulo a su historial delictivo: cayó en Chile acusado por tráfico de armas.

De la información que llegó desde el vecino país surgió que el hampón mendocino fue capturado por personal de la Policía de Investigaciones ( PDI ), en el marco de las averiguaciones practicadas a raíz de un caso de secuestro. Así, se detectó el ingreso de armamento ilegal desde Argentina y eso motivó un operativo en la comuna de Estación Central , en Santiago.

Allí, los sabuesos chilenos irrumpieron en una vivienda y sorprendieron in fraganti a Soria Llamazares junto a un sujeto al que le estaba vendiendo armas de fuego. En total, se incautaron cinco pistolas calibre 9 milímetros: una Bersa ; una Glock 17 calibre con kit RONI y un Glock Bump-Fire —un dispositivo para modificar la cadencia de tiro—; una Taurus G3 con tres cargadores; una Canik Mete MC9L calibre 9 milímetros con dos cargadores y una Bersa TPR9 con dos cargadores.

Tres de las armas de fuego de alto calibre incautadas a Soria Llamazares en el vecino país.

Frente a ese comprometedor hallazgo, Soria Llamanzares fue detenido y puesto a disposición de la Justicia. Con la misma suerte corrió el comprador, de nacionalidad chilena, quien se justificó ante las autoridades afirmando que era dueño de un comercio y, por cuestiones de seguridad, decidió comprar un arma de fuego . Incluso, al hombre le secuestraron los 8 mil dólares que tenía en su poder y que estaban destinados a la adquisición de una pistola.

Sospechas por tráfico de drogas y prisión preventiva en Chile

Por su parte, de acuerdo con lo que trascendió en medios locales, los investigadores del caso estiman que, en el último tiempo, Soria Llamazares estuvo ingresando armas de fuego y drogas, escondidas en vehículos especialmente modificados para ese fin. Esa hipótesis se construyó a partir de los datos obtenidos por los detectives chilenos, quienes constataron que el narco mendocino registraba diversos ingresos y egresos al vecino país, siempre en calidad de turista.

En ese sentido, fuentes allegadas a la causa detallaron a MDZ que este viernes se formalizó la acusación contra Soria Llamazares, de 59 años, en una audiencia en la que estuvo acompañado por su defensor, el abogado Santiago Hernández. De esa forma, un juez le impuso la prisión preventiva por los delitos de tráfico de armas, tenencia de armas y tenencia de armas y accesorios prohibidos.

2026-05-15 22_27_42-Detienen a argentino que entraba a Chile como turista para traficar armas de fue El momento en que Soria Llamazares fue capturado en Chile. Gentileza.

Una vida ligada al delito

En el extenso prontuario de Soria Llamazares figuran numerosas detenciones, condenas y pasos por prisión. Una de las primeras sentencias que se le conocen, fue registrada en 2002, cuando le impusieron una pena de 9 años de encierro por una causa de contrabando iniciada en Mendoza.

Años más tarde, cuando volvió a las calles, se transformó en una pieza clave para la megabanda que lideró Marcelo el Gato Araya, dedicada al tráfico de drogas y contrabando. Incluso, llegó a estar sospechado por el doble crimen de Darío Chochán Echevarrieta (28) y José Chirola Escudero (40), ocurrido en enero de 2010 en El Carrizal, pero nunca llegó a ser acusado.

En principio, se mantuvo prófugo durante varios años, hasta que cayó en San Luis en mayo de 2013. Para ese entonces, era el cuarto sujeto más buscado por la Interpol en Sudamérica y fue localizado por policías de esa provincia, ya que lo sindicaron como autor de estafas en la venta de vehículos, utilizando documentación falsa.

Dos condenas consecutivas por narcotráfico

Tras eso, fue trasladado a Mendoza, donde permaneció detenido que, en 2017, enfrentó el juicio contra la organización comandada por el Gato Araya, causa por la que el Tribunal Oral Federal N°1 lo condenó a 12 años de cárcel.

Portada Soria Llamazares Miguel Soria Llamazares, el mendocino detenido en Chile, durante un juicio que enfrentó en Córdoba durante 2017 por un cargamento de marihuana. Gentileza La Voz.

Al mes siguiente, el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba también lo sentenció a 12 años de reclusión como líder de una gavilla que intentó ingresar a la provincia de Córdoba un cargamento de 748 kilos de marihuana oculto en un utilitario Mercedes Benz Sprinter, ploteado con logos de YPF, allá por diciembre de 2011.

Casi nueve años más tarde, Soria Llamazares volvió a ser noticia luego de ser detenido en Chile por presunto tráfico de armas y no se descarta que la investigación se profundice y se sumen nuevas acusaciones contra el reconocido delincuente mendocino.