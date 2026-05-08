El hockey mendocino pisa fuerte otra vez y ya está entre los cuatro mejores

El Campeonato Argentino Junior femenino de hockey sobre patines que se disputa en Vélez Sarsfield ya entra en su etapa decisiva y Mendoza volvió a demostrar por qué es una de las grandes potencias del país. El gran protagonista hasta el momento es IMPSA, que logró una enorme victoria frente a Leonardo Murialdo en cuartos de final y se metió entre los cuatro mejores equipos del torneo.

El Metalero se quedó con un duelo mendocino muy parejo y ahora buscará dar otro paso histórico cuando enfrente este viernes desde las 20 a Sindicato en semifinales, con el gran objetivo de alcanzar la final nacional.

Con este resultado, IMPSA se convirtió además en el equipo mendocino mejor ubicado del certamen, consolidando una campaña de altísimo nivel en Buenos Aires.

Por el lado de Murialdo, la eliminación dejó sabor amargo, aunque el Canario también realizó un gran torneo y logró clasificarse entre los ocho mejores equipos del campeonato, asegurando su presencia en la A1. Ahora deberá disputar la reubicación del quinto al octavo puesto.

Murialdo

Otro de los mendocinos que estuvo muy cerca de meterse entre los ocho fue Giol, que quedó afuera por diferencia de gol pese a haber ganado dos de los tres encuentros de la fase inicial. El equipo mostró igualmente un gran nivel en la Copa de Plata y este sábado jugará la final de la A2 para definir las posiciones del noveno y décimo puesto.

En tanto, Andes Talleres Sport Club tampoco pudo clasificarse entre los mejores ocho equipos del torneo y cayó en semifinales de la Copa de Plata ante Social San Juan. Ahora buscará cerrar el campeonato de la mejor manera posible en los partidos de reubicación.

El Argentino Junior femenino vuelve a dejar en claro el enorme nivel del hockey sobre patines mendocino, que sigue siendo protagonista a nivel nacional y pelea en cada categoría por los puestos más importantes del país.