El viento Zonda paralizó al deporte mendocino: suspensiones en hockey, futsal y básquet

El fuerte viento Zonda que afecta a gran parte de Mendoza obligó este miércoles a suspender buena parte de la actividad deportiva prevista para la jornada. Varias disciplinas y clubes decidieron frenar partidos, entrenamientos y eventos ante las complicadas condiciones climáticas que se registraron durante el día, afectando al deporte mendocino.

Una de las decisiones más importantes fue la del hockey sobre patines, que resolvió suspender todos los encuentros programados para este miércoles en las distintas categorías. La medida se tomó priorizando la seguridad de jugadores, entrenadores, árbitros y familias, teniendo en cuenta la intensidad del viento y las recomendaciones emitidas por organismos de prevención.

En el caso del futsal y el básquet, las suspensiones alcanzaron principalmente a los partidos previstos en escenarios a cielo abierto, donde el Zonda complicó notablemente el normal desarrollo de las actividades.

Además, varios clubes importantes de la provincia anunciaron restricciones y cancelaciones parciales o totales. Entre ellos aparecen Club Deportivo Guaymallén, Leonardo Murialdo, Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, Regatas y Andes Talleres Sport Club.

En algunos casos, las instituciones decidieron interrumpir las actividades únicamente hasta las 20, aguardando una mejora en las condiciones meteorológicas. Sin embargo, otros clubes directamente suspendieron toda la jornada deportiva, incluyendo entrenamientos de divisiones inferiores y actividades recreativas.

La situación obligó a reorganizar cronogramas y reprogramar encuentros en distintas disciplinas, en un sábado marcado por el viento, el polvo y la preocupación por posibles complicaciones derivadas del Zonda.

Por el momento, desde varias asociaciones deportivas continúan monitoreando el estado del tiempo para definir cómo seguirá la actividad durante las próximas horas y si será necesario extender las suspensiones.