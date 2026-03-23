Alerta por ráfagas de hasta 70 Km/h y Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada ventosa, con una serie de alertas en el sur provincial.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este martes 24 de agosto en Mendoza, por vientos fuertes y Zonda en el sur provincial.

Según el SMN, hay alerta amarilla por viento en San Rafael y General Alvear: “El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”. Este fenómeno se espera por la noche.

alerta viento martes El SMN emitió un alerta por vientos fuertes para este martes en el sur de Mendoza. En tanto que durante la tarde, hay probabilidad de viento Zonda en Malargüe: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h”.

Así estará el tiempo este martes en Mendoza Viento: circulación leve desde el norte entre las 11 y las 20 en toda la provincia. Viento Zonda leve en cordillera Sur en el Sur de Malargüe entre las 14 y las 20. Posteriormente, ingreso de viento desde el sur con intensidad moderada (promedio de 45 km/h), presente desde las 21en la zona Sur y hacia la medianoche en el Noreste provincial.

circulación leve desde el norte entre las 11 y las 20 en toda la provincia. Viento Zonda leve en cordillera Sur en el Sur de Malargüe entre las 14 y las 20. Posteriormente, ingreso de viento desde el sur con intensidad moderada (promedio de 45 km/h), presente desde las 21en la zona Sur y hacia la medianoche en el Noreste provincial. Nubosidad: cielo despejado durante el día en el llano. A partir de las 23, nubosidad sin precipitaciones en Valle de Uco y zonas Sur y Este. No se esperan precipitaciones.

cielo despejado durante el día en el llano. A partir de las 23, nubosidad sin precipitaciones en Valle de Uco y zonas Sur y Este. No se esperan precipitaciones. Alta Montaña: cielo despejado durante la mayor parte del día, algo seminublado a partir de las 14. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, este martes se anticipa con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, aunque con riesgo de heladas en el Valle de Uco y el sur provincial. La mínima esperada es de 9ºC y la máxima de 26ºC.