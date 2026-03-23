Alerta por ráfagas de hasta 70 Km/h y Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada ventosa, con una serie de alertas en el sur provincial.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este martes 24 de agosto en Mendoza, por vientos fuertes y Zonda en el sur provincial.
Según el SMN, hay alerta amarilla por viento en San Rafael y General Alvear: “El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”. Este fenómeno se espera por la noche.
En tanto que durante la tarde, hay probabilidad de viento Zonda en Malargüe: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h”.
Así estará el tiempo este martes en Mendoza
- Viento: circulación leve desde el norte entre las 11 y las 20 en toda la provincia. Viento Zonda leve en cordillera Sur en el Sur de Malargüe entre las 14 y las 20. Posteriormente, ingreso de viento desde el sur con intensidad moderada (promedio de 45 km/h), presente desde las 21en la zona Sur y hacia la medianoche en el Noreste provincial.
- Nubosidad: cielo despejado durante el día en el llano. A partir de las 23, nubosidad sin precipitaciones en Valle de Uco y zonas Sur y Este. No se esperan precipitaciones.
- Alta Montaña: cielo despejado durante la mayor parte del día, algo seminublado a partir de las 14.
Pronóstico para los próximos días
Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, este martes se anticipa con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, aunque con riesgo de heladas en el Valle de Uco y el sur provincial. La mínima esperada es de 9ºC y la máxima de 26ºC.
El miércoles, en tanto, desciende la temperatura y se esperan vientos moderados a fuertes en el sur durante la madrugada. La máxima apenas superaría los 20ºC. El jueves comienza a desmejorar en el sur provincial durante la tarde.