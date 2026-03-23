Anses paga un "triple extra" a jubilados: hasta cuándo se entrega

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó que durante marzo de 2026 los jubilados y pensionados reciben un conjunto de beneficios adicionales que refuerzan sus ingresos mensuales. Este esquema, conocido como “triple extra”, combina aumento por movilidad, bono extraordinario y otros beneficios complementarios.

El refuerzo está compuesto por tres ingresos o ventajas que se acreditan en simultáneo:

En conjunto, estos tres componentes permiten elevar significativamente los ingresos, especialmente en el caso de quienes perciben la jubilación mínima.

El bono de hasta $70.000 está dirigido principalmente a los sectores más vulnerables del sistema previsional:

Para quienes superan el haber mínimo, el monto se paga de forma proporcional hasta alcanzar un tope determinado.

Con este esquema, un jubilado que percibe la mínima puede alcanzar ingresos cercanos a los $439.600 en marzo, sumando aumento y bono.

El bono extraordinario se paga durante marzo de 2026 junto con el haber mensual, siguiendo el calendario habitual de Anses según la terminación del DNI.

Además, el refuerzo tiene carácter no remunerativo, no sufre descuentos y se liquida automáticamente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El objetivo de este paquete de medidas es sostener el poder adquisitivo de los jubilados de menores ingresos en un contexto económico complejo. En ese sentido, el “triple extra” se consolida como una herramienta clave para compensar la suba de precios y garantizar ingresos mínimos más altos dentro del sistema previsional.