De Mendoza a Harvard: la historia de la alumna del ICEI que competirá por la Argentina

Hay experiencias que empiezan en un aula, casi como una actividad más, y terminan abriendo una puerta impensada a miles de kilómetros de distancia. Algo de eso ocurrió con María José Correas Avena, estudiante mendocina del Colegio ICEI , que en 2026 viajará a Estados Unidos para representar a la Argentina en el Harvard College World Schools Invitational.

Esta es una de las competencias de debate más exigentes del circuito internacional. Su selección no fue casual ni inmediata: llegó después de años de formación, competencias y entrenamiento, y tras quedar elegida entre 350 estudiantes de todo el país . Además, será la única integrante del interior argentino en el equipo nacional.

La competencia se desarrollará en el campus de Harvard University , en Cambridge, Massachusetts, y reunirá a jóvenes debatientes de distintos países en formato World Schools , una modalidad que exige argumentación, oratoria, estrategia y trabajo en equipo. Para María José, la noticia tuvo un peso especial. “ Es una emoción enorme que te elijan por algo que hacés porque realmente te gusta, después de tantos años de trabajo ”, expresó tras conocerse el resultado del proceso de selección, organizado por la Asociación de Debate Argentina (ADA) . El reconocimiento, en su caso, también refleja una trayectoria que comenzó dentro del propio colegio, donde el club de debate funciona como un espacio semanal de formación y práctica.

Su vínculo con esta disciplina empezó en primer año del secundario . Desde entonces, fue consolidando un recorrido sostenido que la llevó a destacarse entre los mejores oradores de su categoría en distintas competencias. Pero para ella, debatir no se reduce a ganar o perder una ronda. “ Te obliga a mirar el otro lado y a defenderlo como si fuera propio. Muchas veces salgo de un debate con la idea cambiada ”, contó. Esa mirada resume buena parte del valor formativo de esta práctica, que no solo entrena la capacidad de hablar en público, sino también la escucha, la empatía intelectual y el análisis crítico de temas políticos, sociales y culturales.

La selección nacional incluyó entrenamientos intensivos durante enero y febrero , con foco en aspectos técnicos, estrategias argumentativas y dinámicas grupales. De ese proceso surgió el equipo que representará al país, integrado por María José y otras cuatro estudiantes de Buenos Aires. En su caso, el viaje tendrá además un condimento especial: será su primera vez en Estados Unidos . La experiencia no terminará en el torneo, ya que se combinará con el tradicional intercambio estudiantil que el Colegio ICEI mantiene desde hace años con Nashville , ciudad hermana de Mendoza . Así, el desafío académico también se convertirá en una vivencia cultural y personal de gran escala.

En la institución mendocina, la noticia fue recibida como una muestra concreta del trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo. Desde el colegio destacaron que el logro no solo representa una alegría para el taller de debate, sino también un estímulo para el resto de los estudiantes. “Es un logro importantísimo para el taller y para el colegio, y también un aliciente para que otros alumnos vean que, con trabajo y esfuerzo, se puede llegar”, señalaron sus directivos. En esa línea, el ICEI sostiene una propuesta educativa bilingüe que apunta a combinar formación académica con habilidades clave para el presente, como la comunicación, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo.

Un logro que trasciende lo individual

De cara al torneo, María José tiene claro cómo quiere encarar esta oportunidad. “No voy con la expectativa de ganar, sino de representar bien a Argentina”, afirmó. La frase marca una forma de plantarse ante el desafío: con compromiso, pero también con la conciencia de que el valor de esta experiencia excede el resultado. El contacto con estudiantes de otros países, con otras culturas y otras formas de debatir, aparece para ella como una parte central del aprendizaje que viene. Y, al mismo tiempo, su recorrido busca dejar un mensaje para otros chicos y chicas que todavía no se animan a sumarse a estos espacios. “Que se animen a probar. Es un espacio distinto, donde te vinculás con otros y aprendés herramientas que te sirven para todo lo que viene después”, sostuvo.

El recorrido de María José también vuelve a poner en primer plano la tarea que desarrolla la Asociación de Debate Argentina, una organización sin fines de lucro fundada en 1996 y dedicada a promover la oratoria, la argumentación y el pensamiento crítico entre jóvenes de todo el país. A través de torneos, programas educativos y procesos de selección, ADA articula la participación argentina en competencias internacionales en español e inglés.

Esta vez, entre quienes llevarán esa representación al escenario de Harvard, habrá una estudiante mendocina. Y detrás de esa presencia no solo hay talento individual, sino también años de formación, acompañamiento institucional y una convicción que creció paso a paso, desde un club escolar hasta una de las universidades más reconocidas del mundo.