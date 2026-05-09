Un ciclón extratropical de gran intensidad azotó durante la noche del viernes a distintas localidades de la Costa Atlántica bonaerense y provocó un escenario de fuertes vientos, oleaje extremo, inundaciones y destrozos en zonas costeras. Las áreas más afectadas se registraron entre Mar del Plata y Necochea.

En distintas localidades se reportaron olas de hasta siete metros de altura y lluvias persistentes que complicaron la situación en varios barrios.

Según datos oficiales, en Mar del Plata cayeron más de 105 milímetros de agua entre el miércoles y la madrugada del jueves, lo que generó anegamientos en calles y viviendas. Incluso debieron realizarse rescates de personas atrapadas dentro de vehículos que quedaron rodeados por el agua.

Impactantes imágenes del ciclón que golpeó a la Costa Atlántica

Impactantes imágenes del ciclón que golpeó a la Costa Atlántica

Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja por vientos intensos en gran parte de la franja costera bonaerense. Se prevén ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Alcances del ciclón

En Necochea, uno de los sectores más castigados fue el barrio Ramón Santamarina, donde se acumularon hasta 180 milímetros de agua. Como consecuencia, al menos seis personas fueron evacuadas y trasladadas a la Escuela Agropecuaria N°1.

Ante la peligrosidad del fenómeno, la Prefectura Naval Argentina dispuso el cierre de las escolleras de Mar del Plata y Necochea, además de suspender el ingreso y egreso de embarcaciones en los puertos.

Impactantes imágenes del ciclón extratropical en la Costa Atlántica: olas de 7 metros y destrozos Impactantes imágenes del ciclón extratropical en la Costa Atlántica: olas de 7 metros y destrozos

Otro de los puntos críticos fue Monte Hermoso. Allí, el mar superó las barreras de contención y el agua avanzó hasta la peatonal Dufaur, provocando importantes daños materiales. Entre los destrozos, el oleaje arrastró un puesto de guardavidas y dejó sectores costeros cubiertos de maderas, cables y escombros.

Además, gran parte de la ciudad permanecía sin suministro eléctrico durante la madrugada del sábado, mientras las autoridades advirtieron sobre el riesgo de circular por la costanera.

En Bahía Blanca, en cambio, las autoridades informaron que el pico máximo de pleamar fue superado sin incidentes ni evacuados. El nivel de alerta descendió de naranja a amarillo durante la madrugada y se esperaba una mejora gradual de las condiciones climáticas.

Pese a ello, el SMN advirtió que continuarán activas las alertas por vientos y lluvias en localidades como Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Miramar, Lobería, Necochea y Tres Arroyos.