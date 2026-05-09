Confirmado: quiénes tendrán feriado el viernes 22 de mayo y tendrán un fin de semana extra largo

Mayo llega con una fecha marcada en rojo para los vecinos de Brandsen. El viernes 22 será feriado local en este partido bonaerense y, aunque no tendrá alcance nacional, permitirá que parte de la comunidad empiece antes el descanso que se extenderá luego con el feriado del 25 de Mayo.

La aclaración no es menor. No se trata de un feriado para todo el país ni de una medida que modifique el calendario nacional. La jornada corresponde al calendario de asuetos locales de la provincia de Buenos Aires y está vinculada con una celebración religiosa que, en Brandsen, tiene una historia profunda: la fiesta patronal de Santa Rita de Cascia.

Cada 22 de mayo, Brandsen celebra a Santa Rita de Cascia, patrona del distrito y una de las figuras más veneradas dentro de la tradición católica. La jornada suele reunir misas, procesiones, actividades comunitarias, ferias y distintos encuentros que convocan tanto a vecinos como a visitantes.

La devoción por Santa Rita llegó a la zona con los inmigrantes europeos y se fue integrando a la vida cotidiana del pueblo. Con los años, esa celebración dejó de ser únicamente una fecha religiosa y pasó a formar parte de la identidad local. En muchas familias, el 22 de mayo no es un día cualquiera: es una jornada de encuentro, memoria y participación.

A quiénes alcanza el descanso del 22 de mayo

El feriado rige dentro del partido de Brandsen. Por eso, su alcance no debe confundirse con el de un feriado nacional. En estos casos, la jornada suele impactar de manera directa en la administración pública local, el Banco Provincia y distintos organismos del distrito. Para el comercio, la industria y otras actividades privadas, la aplicación puede depender de cada sector, del convenio correspondiente o de la decisión del empleador.

También puede alcanzar a trabajadores que cumplen tareas dentro de Brandsen aunque pertenezcan a empresas con sede en otros lugares. En esos casos, la definición no siempre es automática y puede variar según la actividad. Por eso, la recomendación habitual es revisar el esquema laboral de cada establecimiento antes de dar por confirmado el descanso.

Brandsen,_Buenos_Aires,_Argentina_-_Abril_2023_(2) La localidad de Brandsen tendrá un fin de semana de cuatro días, el feriado del viernes 22. Turismo Buenos Aires

Cómo queda el fin de semana largo de mayo

La fecha se vuelve especialmente atractiva porque queda pegada al feriado nacional del lunes 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo. Así, quienes estén alcanzados por el asueto local podrán encadenar cuatro días de descanso: viernes 22, sábado 23, domingo 24 y lunes 25.

Para el resto del país, en cambio, el fin de semana largo será de tres días, desde el sábado 23 hasta el lunes 25. La diferencia estará en Brandsen, donde la fiesta patronal permitirá adelantar el corte de actividades y darle al calendario una pausa más extensa antes de cerrar el mes.

La celebración central tendrá como eje a la Parroquia Santa Rita de Cascia, ubicada sobre calle Mitre. Allí se concentra buena parte de la vida religiosa del distrito y se realizan las actividades principales en honor a la santa, conocida popularmente como la patrona de los casos imposibles.

En definitiva, el viernes 22 de mayo no será feriado nacional, pero sí una fecha especial para Brandsen. Entre la devoción, las tradiciones locales y la cercanía con el 25 de Mayo, el distrito bonaerense tendrá un descanso extra y una de sus jornadas comunitarias más esperadas del año.