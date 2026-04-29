Tras el Día del Trabajador: quiénes tendrán un nuevo fin de semana largo el 8 de mayo

Después del fin de semana largo por el Día del Trabajador , algunos distritos de la provincia de Buenos Aires volverán a tener descanso pocos días después. El viernes 8 de mayo de 2026 será día no laborable en varias localidades, lo que generará otro fin de semana largo para quienes estén alcanzados por el asueto.

El fin de semana post Día del Trabajador también será largo, en conmemoración a la Virgen de Luján. Foto: Adrián Melo

El nuevo manto de la Virgen de Luján tiene tres estrellas en referencia a las de la Selección argentina. Foto: Adrián Melo

El 8 de mayo se conmemora la coronación de la Virgen de Luján, patrona de Argentina. Aunque no figura en el calendario nacional, distintos municipios bonaerenses adoptan la fecha como asueto local por su relevancia religiosa y cultural.

Durante la jornada suelen realizarse misas, procesiones y actividades comunitarias que forman parte de la identidad de cada localidad.

En 2026, el 8 de mayo cae viernes y será día no laborable en distritos como:

Partido de La Costa

Luján

Otras localidades bonaerenses con celebraciones patronales

En estos lugares, el asueto alcanza de forma obligatoria a la administración pública y entidades como el Banco Provincia.

Cómo se aplica el día no laborable

A diferencia de un feriado nacional, el alcance es limitado:

Sector público: adhesión obligatoria

Bancos oficiales: sin actividad

Sector privado: carácter optativo, depende de cada empleador

Esto significa que comercios e industrias pueden decidir si trabajan con normalidad o no.

Fin de semana largo: quiénes podrán aprovecharlo

Al caer viernes, el 8 de mayo genera un fin de semana largo en los distritos donde se aplica el asueto. Esto lo convierte en una oportunidad para descansar o realizar viajes cortos dentro de la provincia.

Todos los feriados locales de mayo en Buenos Aires

El Gobierno bonaerense confirmó otros asuetos a lo largo del mes:

5 de mayo: Ensenada (aniversario fundacional)

8 de mayo: Luján y Partido de La Costa (patronal)

9 de mayo: Tordillo (patronal)

12 de mayo: General Rodríguez y Coronel Rosales (aniversario)

15 de mayo: Chacabuco (patronal)

22 de mayo: Brandsen (patronal)

24 de mayo: Berisso (patronal)

30 de mayo: Chascomús (aniversario fundacional)

Feriados nacionales 2026: el calendario completo

Estos son todos los feriados nacionales que quedan en 2026: