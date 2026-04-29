Tras el Día del Trabajador: quiénes tendrán un nuevo fin de semana largo el 8 de mayo
El Día del Trabajador no es el único descanso que tendrán los trabajadores al inicio de mayo. En algunas localidades, el 8 se celebrará un nuevo feriado.
Después del fin de semana largo por el Día del Trabajador, algunos distritos de la provincia de Buenos Aires volverán a tener descanso pocos días después. El viernes 8 de mayo de 2026 será día no laborable en varias localidades, lo que generará otro fin de semana largo para quienes estén alcanzados por el asueto.
Por qué es feriado el 8 de mayo en algunas localidades
El 8 de mayo se conmemora la coronación de la Virgen de Luján, patrona de Argentina. Aunque no figura en el calendario nacional, distintos municipios bonaerenses adoptan la fecha como asueto local por su relevancia religiosa y cultural.
Durante la jornada suelen realizarse misas, procesiones y actividades comunitarias que forman parte de la identidad de cada localidad.
Dónde es feriado el 8 de mayo de 2026
En 2026, el 8 de mayo cae viernes y será día no laborable en distritos como:
- Partido de La Costa
- Luján
- Otras localidades bonaerenses con celebraciones patronales
En estos lugares, el asueto alcanza de forma obligatoria a la administración pública y entidades como el Banco Provincia.
Cómo se aplica el día no laborable
A diferencia de un feriado nacional, el alcance es limitado:
- Sector público: adhesión obligatoria
- Bancos oficiales: sin actividad
- Sector privado: carácter optativo, depende de cada empleador
Esto significa que comercios e industrias pueden decidir si trabajan con normalidad o no.
Fin de semana largo: quiénes podrán aprovecharlo
Al caer viernes, el 8 de mayo genera un fin de semana largo en los distritos donde se aplica el asueto. Esto lo convierte en una oportunidad para descansar o realizar viajes cortos dentro de la provincia.
Todos los feriados locales de mayo en Buenos Aires
El Gobierno bonaerense confirmó otros asuetos a lo largo del mes:
- 5 de mayo: Ensenada (aniversario fundacional)
- 8 de mayo: Luján y Partido de La Costa (patronal)
- 9 de mayo: Tordillo (patronal)
- 12 de mayo: General Rodríguez y Coronel Rosales (aniversario)
- 15 de mayo: Chacabuco (patronal)
- 22 de mayo: Brandsen (patronal)
- 24 de mayo: Berisso (patronal)
- 30 de mayo: Chascomús (aniversario fundacional)
Feriados nacionales 2026: el calendario completo
Estos son todos los feriados nacionales que quedan en 2026:
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (trasladable)
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable)
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad