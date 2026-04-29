En Mendoza hay quienes hablan un idioma que no pertenece a ningún país y ahora se puede aprender gratis

En Mendoza , un grupo de personas se reúne para practicar una lengua que no pertenece a ningún país y que no forma parte de los programas educativos tradicionales. Se trata del esperanto, un idioma construido a fines del siglo XIX con el objetivo de facilitar la comunicación entre hablantes de distintas lenguas.

La propuesta, que durante años se sostuvo en espacios informales, ahora dio un paso institucional. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) lanzó por primera vez un curso inicial, gratuito y abierto a todo público.

La iniciativa no requiere conocimientos previos y busca acercar esta lengua a nuevos interesados, en un contexto donde el aprendizaje de idiomas continúa ampliándose más allá de las opciones más difundidas.

El esperanto fue creado en 1887 por L. L. Zamenhof con una idea central: establecer un idioma neutral que permitiera la comunicación en igualdad de condiciones entre personas de diferentes países. Su estructura simple y regular fue pensada para facilitar el aprendizaje.

A pesar de su carácter artificial, el idioma logró sostenerse a lo largo del tiempo. Actualmente, cuenta con hablantes en más de 100 países y una comunidad activa que lo utiliza en encuentros, publicaciones y espacios culturales.

Entre sus usos, se incluyen intercambios internacionales, participación en eventos, acceso a contenidos como libros, podcasts o conferencias, y redes de hospitalidad entre hablantes.

Un curso abierto en la UNCuyo

El “Curso inicial de idioma esperanto” es gratuito, abierto al público en general y no exige formación previa. Está orientado a quienes deseen conocer el idioma desde sus bases y comprender su contexto de uso.

La inscripción y más información sobre fechas y modalidad se encuentran disponibles en el sitio oficial de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo.