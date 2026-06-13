Mundial 2026: las emergencias médicas que más aumentan durante los partidos

La pasión mundialista puede jugar una mala pasada: estrés, accidentes domésticos, exceso de alcohol, cuadros de ansiedad e incluso eventos cardiovasculares son algunas de las emergencias que suelen aumentar durante este tipo de competencias. Por eso, quisiera advertir sobre los cuidados que hay que tener para disfrutar del Mundial 2026 sin poner en riesgo la salud.

Este tipo de competencias movilizan emociones intensas. La ansiedad previa, los gritos, los festejos, los nervios y hasta las discusiones futboleras generan un contexto de estrés físico y emocional que puede impactar directamente en la salud. Durante eventos deportivos masivos, los sistemas de emergencias suelen registrar un aumento en consultas vinculadas a cuadros cardiovasculares, crisis hipertensivas, accidentes domésticos, ataques de ansiedad y lesiones relacionadas con festejos o consumo excesivo de alcohol. Muchas personas minimizan el impacto físico que genera una situación de tensión emocional extrema, pero el cuerpo realmente responde. El corazón se acelera, sube la presión arterial y aumenta la liberación de adrenalina. En personas con factores de riesgo esto puede desencadenar una emergencia.

Entre las situaciones más frecuentes que suelen registrarse durante los partidos importantes aparecen:

Dolor de pecho y síntomas cardiovasculares.

Picos de hipertensión arterial.

Crisis de ansiedad o ataques de pánico.

o ataques de pánico. Descompensaciones por alcohol y comidas en exceso.

Accidentes domésticos durante reuniones o festejos.

Quemaduras por parrillas o fuegos artificiales.

Caídas y traumatismos durante celebraciones. Argentina El corazón se acelera, sube la presión arterial y aumenta la liberación de adrenalina. Archivo. Disfrutemos este Mundial sin poner en riesgo la salud Además, muchas personas postergan consultas médicas o interrumpen tratamientos para no perderse el partido, algo que puede ser riesgoso. Quienes tienen antecedentes cardíacos, hipertensión o enfermedades crónicas deben seguir tomando su medicación normalmente y no descuidar los controles. El Mundial no puede hacer que dejemos de prestar atención a señales de alarma.

Por otro lado, recomiendo evitar excesos de alcohol y comidas grasas, mantenerse hidratados, dormir bien antes de partidos importantes, no manejar bajo estrés o después de consumir alcohol y consultar rápidamente ante síntomas como dolor de pecho, falta de aire, mareos o palpitaciones. Y recordar siempre que más allá de la pasión futbolera, el verdadero objetivo es disfrutar el Mundial cuidando la salud.