El reconocido preparador físico Horacio Anselmi llega a Mendoza con un seminario abierto

El reconocido preparador físico Horacio Anselmi visitará Mendoza el próximo 10 de mayo para brindar un seminario enfocado en entrenamiento deportivo. La actividad se realizará en Lavalle y está dirigida a entrenadores, estudiantes y deportistas.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Anselmi es una de las voces más influyentes en el ámbito de la preparación física en Argentina. A lo largo de su carrera, Anselmi formó parte de instituciones clave del deporte argentino como Boca Juniors, donde se desempeñó durante décadas. También trabajó con seleccionados como Los Pumas, Las Leonas y el equipo de Copa Davis.

En los últimos años, además, logró posicionarse en redes sociales con contenido que cuestiona prácticas tradicionales del entrenamiento . Sus videos se volvieron virales por sus definiciones directas sobre la fuerza y el rendimiento.

El preparador físico que trabajó en Boca y en selecciones nacionales dará una jornada formativa en Mendoza.

Su recorrido incluye además el rol de analista técnico en el ENARD y su paso como director técnico de la selección argentina de pesas. Este recorrido lo posiciona como un referente en el desarrollo físico aplicado al alto rendimiento.

En paralelo, también desarrolló una carrera académica como docente en distintas universidades. Su enfoque combina teoría y práctica, con fuerte énfasis en la planificación del entrenamiento.

Un seminario abierto que llega a Mendoza

Horacio Anselmi llega a Lavalle Municipalidad de Lavalle

El evento fue anunciado por la Municipalidad de Lavalle como parte de una apuesta al crecimiento del deporte local. La jornada se realizará en la Casa de la Cultura de Villa Tulumaya desde las 7:30.

La propuesta incluye la participación de otros profesionales, como Nicolás Ferri, y apunta a generar un espacio de formación y actualización. Está pensado tanto para quienes ya trabajan en el deporte como para quienes buscan iniciarse.

Desde la organización destacaron que este tipo de encuentros buscan fortalecer el desarrollo deportivo en el departamento. La convocatoria es abierta y requiere inscripción previa. A través del siguiente número: 261-2644614