El SMN lanzó alertas por vientos y lluvias: qué provincias se ven afectadas

El SMN lanzó alertas por vientos con ráfagas de hasta 100 km/h en el sur y lluvias en NEA y Patagonia para este miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para Este miércoles alertas por vientos con ráfagas de hasta 100 km/h en el sur del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este miércoles alertas por vientos con ráfagas de hasta 100 km/h en el sur del país y lluvias en sectores del NEA y Patagonia. En tanto, señala que el centro del país seguirá con escasas precipitaciones.

Según el pronóstico del organismo nacional, las alertas de nivel amarillo por vientos alcanzan a amplias zonas del sur y centro del país. Las provincias más comprometidas son Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y sectores de Santa Cruz, donde se esperan vientos del oeste entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar o superar los 100 km/h, especialmente en territorio neuquino.

El antecedente inmediato ya había encendido las alarmas: jornadas recientes registraron ráfagas cercanas a los 90 km/h en la región pampeana, lo que refuerza la persistencia del fenómeno.

Alertas en el NEA y Patagonia En paralelo, el pronóstico marca otro frente de inestabilidad entre miércoles y hasta viernes, que afectaría al NEA —principalmente Misiones, Corrientes y el este de Formosa— que recibirá lluvias con acumulados de entre 10 y 40 milímetros, con picos superiores en eventos puntuales.

En la Patagonia, en tanto, se esperan lluvias persistentes sobre la franja cordillerana de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, con acumulados de entre 20 y 60 milímetros. En zonas altas, no se descartan nevadas.