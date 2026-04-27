Terremoto de magnitud 6,2 en Japón sacude el norte del país sin alerta de tsunami

Nuevamente Japón es escenario de un terremoto en el norte de esa isla, que es parte del Anillo de Fuego, una zona altamente sísmica del mundo.

El terremoto en Japón es una realidad habitual, pues es parte del Anillo de Fuego. Foto: Efe.

Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió este lunes la prefectura septentrional de Hokkaido, con una profundidad de 83 kilómetros, mientras la autoridades de Japón advirtieron de un alto riesgo de desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra en la zonas, sin alerta de tsunami.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que el terremoto se produjo a las 05:23 hora local (20:23 GMT del domingo) en la zona sur de Tokachi, en Hokkaido. La JMA también observó una intensidad sísmica de magnitud 5 en la ciudad de Urahoro e intensidades sísmicas de 5 a 1 en las regiones de Tohoku y Kanto.

El Gobierno de Japón "está dedicando todos sus esfuerzos a medidas como la evaluación de los daños y la provisión precisa de información a la ciudadanía. A quienes se encuentran en las regiones afectadas por fuertes sacudidas, les pedimos que sigan prestando atención a la posible ocurrencia de terremotos de similar magnitud", dijo la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

sismografo.jpg El terremoto registrado en Japón causó nuevamente alarma. Foto Efe

Japón y el Anillo de Fuego Hasta ahora no se han reportado afectaciones importantes o víctimas por el terremoto, mientras la planta nuclear Tomari, en Hokkaido, reportó que no hay daños confirmados en sus instalaciones, según informó la cadena local NHK.