Un terremoto de magnitud de 7,5 en Japón activa la alerta por tsunami

En el norte de Japón, hubo un fuerte terremoto de magnitud de 7,5. El sismo ha golpeado el centro de Japón y la alerta por tsunami está en vigencia.

Los terremotos que sufre Japón son habituales, allí está el Anillo del Fuego. Foto: Efe

Un terremoto de magnitud 7,5 golpeó este lunes la costa frente al centro de Japón, con una profundidad de 10 kilómetros, y llevó a las autoridades niponas a activar la alerta por tsunami, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), sobre el fenómeno sísmico.

El terremoto se registró a las 16.53 (hora local, 7.53 GMT) en la costa de Sanriku, en el norte de Japón.

La JMA emitió alertas de tsunami para las zonas costeras desde Hokkaido hasta la prefectura de Fukushima, con olas que podrían llegar a ser de tres metros.

Por el momento se desconoce si se han producido daños como consecuencia del terremoto, mientras que las autoridades han solicitado a la población que se encuentra en las zonas afectadas que evacuen a lugares seguros.

El terremoto en Japón y el Anillo del Fuego El Gobierno de Japón formó un equipo de emergencias para trabajar conjuntamente con el fin de brindar "todo el apoyo necesario", afirmó en la red social X la oficina de la primera ministra, Sanae Takaichi, acerca del terremoto.