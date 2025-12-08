Los dramáticos videos del terremoto en Japón que dejó al menos 8 heridos

Un terremoto de 7,6 de magnitud hizo temblar el norte de Japón y hay alerta por tsunami.

Al menos ocho personas resultaron heridas a raíz del fuerte terremoto de magnitud 7,6 que azotó el norte de Japón a última hora del lunes, informaron medios de comunicación locales, mientras continúa vigente la alerta de tsunami en las costas del norte y noreste del archipiélago.

Dos personas resultaron heridas por caídas derivadas del sismo en Hokkaido, la isla más septentrional del territorio, una de ellas durante las labores de evacuación recomendada para más de 23.0000 personas por los tsunamis, según la agencia local de noticias Kyodo.

Los videos del terremoto en Japón Así Se Movía Una Oficina En Pleno Terremoto @MundoEConflicto Temblaron Las Casas En Japón X | @Worldsource24 Así Se Movía Una Pecera Por El Terremoto X | @Top_Disaster El temblor se produjo a las 23:15 hora local del lunes (14:15 GMT) frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste del archipiélago, con epicentro a 50 kilómetros de profundidad, de acuerdo a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El seísmo alcanzó en Hachinohe el nivel 6 superior en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, así como el nivel 6 inferior en los pueblos de Oirase y Hashikami.