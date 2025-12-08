Volodímir Zelenski busca apoyo en Londres mientras EE.UU. presiona por un acuerdo de paz

El presidente ucraniano se reunió en Londres con líderes del Reino Unido, Francia y Alemania para analizar presiones y alternativas de paz para Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantuvo en Londres una serie de encuentros con líderes europeos en un momento marcado por crecientes presiones de Washington para acelerar un acuerdo de paz. Las posiciones sobre posibles concesiones territoriales volvieron a tensar el diálogo entre las partes.

El mandatario ucraniano llegó al Reino Unido tras varios días de negociaciones entre funcionarios estadounidenses y ucranianos que, según describió, fueron “constructivas, aunque no fáciles”. En Downing Street, Zelenski se reunió con el primer ministro británico, Keir Starmer, encuentro que siguió a una conversación previa con el presidente francés, Emmanuel Macron, y con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Las opiniones de los líderes sobre el plan de Estados Unidos La postura europea buscó reforzar la solidaridad con Kiev mientras la administración Trump impulsa un marco de paz que, según algunos funcionarios, favorece a Moscú. Starmer aseguró que Londres no presionará a Ucrania para aceptar un acuerdo que comprometa su soberanía, mientras que Merz expresó dudas sobre elementos clave de los documentos estadounidenses.

Por su parte, Francia anunció que trabajará para impulsar garantías de seguridad más sólidas para Kiev, consideradas esenciales por Ucrania. Tras su escala en Londres, Zelenski tenía previsto viajar a Bruselas para reunirse con altos cargos de la OTAN y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.