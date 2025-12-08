Donald Trump dice estar "decepcionado" con el presidente de Ucrania: el motivo

Manifiesta Donald Trump su disgusto con su par de Ucrania, Volodímir Zelenski pues no ha leído aún la última propuesta de paz con Rusia que le he llegado.

La Ucrania de Volodímir Zelenski sigue apelando al apoyo de Donald Trump, pero hay costos que pagar. Foto: Efe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este domingo estar "un poco decepcionado" con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, al que ha señalado por no haber leído la última propuesta de paz para poner fin a la guerra con Rusia, un documento que habría llegado a Kiev "unas horas" antes y que "a su gente le encanta".

"Hemos estado hablando con el presidente (ruso, Vladimir) Putin y hemos estado hablando con líderes ucranianos, incluido Zelenski", ha afirmado Trump en declaraciones a los medios recogidas por CNN en las que ha indicado estar "un poco decepcionado con que el presidente Zelenski no haya leído aún la propuesta, que es de hace unas horas".

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que, aunque Rusia preferiría quedarse con toda Ucrania, cree que en Moscú ha caído "bien" la propuesta.

Donald Trump presiona a Zelenski "Pero no estoy seguro de que a Zelenski le parezca bien. A su gente le encanta, pero él no la ha leído", ha declarado, horas después de que el Kremlin haya asegurado que los "ajustes" realizados por Estados Unidos a su estrategia de seguridad nacional "son en gran medida consistentes con la visión" de Rusia.

Trump y Zelenski durante una de las reuniones que mantuvieron en los últimos meses Foto: EFE Donald Trump y Volodímir Zelenski durante una de las reuniones que mantuvieron en los últimos meses. Foto: Efe EFE Las declaraciones de Donald Trump han llegado poco después de que el presidente ucraniano haya afirmado a través de su canal de Telegram que espera del jefe de la delegación de Kiev para las conversaciones de paz, Rustem Umerov, y del jefe del Estado Mayor del Ejército de Ucrania, Andri Hnatov, "información detallada sobre todo lo que se dijo a los enviados estadounidenses", así como "sobre los matices que Estados Unidos está dispuesto a modificar en las negociaciones" con ambas partes.