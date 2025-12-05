Mundial 2026: el blooper del primer ministro de Canadá y la broma de Trump al sacar las primeras bolas del sorteo

El sorteo del Mundial 2026 comenzó con dos divertidos momentos protagonizados por el primer ministro canadiense y Donald Trump.

Cada uno debía sacar la bolilla correspondiente a su respectiva selección, que ya tenían cada una su respectiva zona asignada. El primero en hacer los honores fue el primer ministro canadiense, pero la ansiedad le jugó una mala pasada y terminó protagonizando un divertido blooper.

El blooper del primer ministro de Canadá y la broma de Donald Trump El blooper del primer ministro de Canadá y la broma de Donald Trump Mientras el presidente de la FIFA aún les estaba explicando cómo debían elegir en el bolillero, Mark Carney metió la mano de manera anticipada, a lo que Infantino tuvo que frenarlo de prepo para respetar los tiempos. El episodio generó una carcajada en la sala.