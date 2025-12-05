Mundial 2026: el blooper del primer ministro de Canadá y la broma de Trump al sacar las primeras bolas del sorteo
El sorteo del Mundial 2026 comenzó con dos divertidos momentos protagonizados por el primer ministro canadiense y Donald Trump.
Desde el Kennedy Center de Washington, este viernes 5 de diciembre se lleva a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. Y para dar inicio al mismo, Gianni Infantino llevó al estrado a los máximos mandatarios de los tres países sede: Donald Trump (Estados Unidos), Mark Carney (Canadá) y Claudia Sheinbaum (México).
Cada uno debía sacar la bolilla correspondiente a su respectiva selección, que ya tenían cada una su respectiva zona asignada. El primero en hacer los honores fue el primer ministro canadiense, pero la ansiedad le jugó una mala pasada y terminó protagonizando un divertido blooper.
El blooper del primer ministro de Canadá y la broma de Donald Trump
Mientras el presidente de la FIFA aún les estaba explicando cómo debían elegir en el bolillero, Mark Carney metió la mano de manera anticipada, a lo que Infantino tuvo que frenarlo de prepo para respetar los tiempos. El episodio generó una carcajada en la sala.
Luego, el presidente estadounidense protagonizaría otro momento risueño. Como ya estaba programado, cada uno de los mandatarios sacaría la bolilla correspondiente a su país. Trump fue el tercero y último, y al abrir su papel, miró a cámara y dijo: "estoy shockeado", fingiendo sorpresa, para luego darlo vuelta con una sonrisa y mostrar el nombre de Estados Unidos.