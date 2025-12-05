Rodrigo De Paul reveló cómo van a seguir el sorteo del Mundial 2026 junto a Lionel Messi: "Nos agarra en..."

Rodrigo De Paul contó cómo seguirán la ceremonia junto a Lionel Messi y dejó una frase clara sobre la defensa del título mundial.

Lionel Messi, con Rodrigo De Paul detrás, saluda durante un entrenamiento de Argentina en Elche, España, durante la última fecha FIFA de noviembre.

Rodrigo De Paul reveló cómo seguirán el sorteo del Mundial 2026 junto a Lionel Messi. En una charla con el periodista Gastón Edul, el mediocampista del Inter Miami señaló que ya lo tiene hablado con el capitán argentino. “El sorteo nos agarra un poco en el club y un poco yendo a casa”, explicó en una charla con Gastón Edul.

Y agregó: "Obviamente que es especial, que están las expectativas de ver qué grupo y rivales nos tocan, y no deja de ser el puntapié inicial para que todo el mundo empiece a vivir la Copa del Mundo. En teoría, también arranca el Mundial para muchos de nosotros".

En ese contexto, el volante dejó en claro cuál es el espíritu con el que afrontarán la defensa de la corona mundial. “Vamos a defender el título. Sabemos lo difícil que es. Vamos a dejar todo lo que tenemos para lograrlo una vez más. Ojalá esté todo unido y todo vaya de la misma manera que fue aquel 2022”, sostuvo.

Rodrigo De Paul reveló cómo seguirán el sorteo con Lionel Messi De Paul habló sobre el sorteo De Paul habló sobre el sorteo. Video: Gastón Edul. Qué dijo Lionel Scaloni en la previa del sorteo del Mundial 2026 Más temprano, Lionel Scaloni también había anticipado sus sensaciones en la previa del sorteo del Mundial. El DT habló de la exigencia que se viene y de la variedad de candidatos: “Hay un montón que pueden luchar y a partir de cuartos siempre va a haber rivales fuertes. Si no le va bien en la fase de grupos, puede ser antes”.

El entrenador campeón del mundo también se refirió al reglamento del torneo y a la logística: “En principio, se jugaría por cercanía. Desplazamientos va a haber que hacer. Si lo comparamos con Qatar, que fue único”. Además, admitió que todavía no hay precisión sobre la Finalissima al aclarar: “Se podría haber jugado antes, ahora estamos a la espera, pero no tenemos noticias”.