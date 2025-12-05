Los desopilantes memes durante el sorteo del Mundial 2026 que no pasaron desapercibidos

En redes no dejaron pasar la extensión del show previo para conocer a los grupos del Mundial 2026... ¿similar a los Oscar?

"Y ese sorteo, ¿está entre nosotros?"

Este viernes, en Washington, se llevó a cabo el sorteo para conocer los grupos del Mundial 2026. Con un gran despliegue artístico y musical, mucho contenido político (con la presencia de los presidentes de los países anfitriones e incluso un premio que Gianni Infantino le entregó a Donald Trump), el sorteo en sí se hizo esperar.

En las redes, esta situación no pasó desapercibida. El show arrancó a las 14, pero hasta pasadas las 15 hubo poco de fútbol. Con la ansiedad por ya tener un panorama más certero sobre la próxima Copa del Mundo, en X los hinchas hicieron notar su ansiedad y los memes se hicieron presentes.

La principal queja: la extensión del "gran circo", que compararon con los Oscar (y no estuvieron muy lejos).