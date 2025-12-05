Presenta:

Los desopilantes memes durante el sorteo del Mundial 2026 que no pasaron desapercibidos

En redes no dejaron pasar la extensión del show previo para conocer a los grupos del Mundial 2026... ¿similar a los Oscar?

Y ese sorteo, ¿está entre nosotros?

"Y ese sorteo, ¿está entre nosotros?"

Este viernes, en Washington, se llevó a cabo el sorteo para conocer los grupos del Mundial 2026. Con un gran despliegue artístico y musical, mucho contenido político (con la presencia de los presidentes de los países anfitriones e incluso un premio que Gianni Infantino le entregó a Donald Trump), el sorteo en sí se hizo esperar.

En las redes, esta situación no pasó desapercibida. El show arrancó a las 14, pero hasta pasadas las 15 hubo poco de fútbol. Con la ansiedad por ya tener un panorama más certero sobre la próxima Copa del Mundo, en X los hinchas hicieron notar su ansiedad y los memes se hicieron presentes.

La principal queja: la extensión del "gran circo", que compararon con los Oscar (y no estuvieron muy lejos).

Mirá los desopilantes memes del sorteo en X

memes sorte5
Las redes se llenaron de memes durante el sorteo del Mundial 2026.

Las redes se llenaron de memes durante el sorteo del Mundial 2026.

Las redes se llenaron de memes durante el sorteo del Mundial 2026.

Las redes se llenaron de memes durante el sorteo del Mundial 2026.

Las redes se llenaron de memes durante el sorteo del Mundial 2026.

Las redes se llenaron de memes durante el sorteo del Mundial 2026.

Las redes se llenaron de memes durante el sorteo del Mundial 2026.

Las redes se llenaron de memes durante el sorteo del Mundial 2026.

