Lionel Scaloni, la Copa del Mundo y una fuerte promesa: "Lo intentaremos"

Lionel Scaloni fue protagonista en el sorteo del Mundial 2026 realizado este viernes en Washington. El entrenador de la Selección argentina ingresó al escenario con la Copa del Mundo, en una presentación a cargo de la modelo Heidi Klum, y emocionó a todos al recordar la final de Qatar 2022.

“La recuerdo como una final inolvidable, donde pasaron un montón de cosas. Nuestro equipo, a pesar de las dificultades, siguió creyendo. Es lo que intentaremos, seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido”, expresó Scaloni, abriendo la puerta al bicampeonato.

Su aparición sigue la línea de ediciones anteriores: Miroslav Klose ingresó con la copa en el sorteo de Rusia 2018 y Didier Deschamps hizo lo propio en 2022, como campeón vigente. Esta vez, fue el turno del técnico argentino, símbolo del ciclo más exitoso de la Selección en décadas.

Un sorteo histórico para un Mundial sin precedentes El evento también estuvo marcado por las palabras del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien aseguró que el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá será el mayor espectáculo global jamás organizado.

“Será el mayor acontecimiento que la humanidad ha visto y verá”, afirmó, al destacar que el certamen no será solo un torneo deportivo, sino un fenómeno cultural sin precedentes. Infantino incluso definió a la FIFA como “proveedor oficial de felicidad desde hace más de 100 años”, en una ceremonia que contó con la presencia de los líderes de los países anfitriones: Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney.