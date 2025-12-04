El tajante reclamo de Scaloni por la organización de la Finalissima vs. España: "Creo que se podría haber..."

En la previa del sorteo del Mundial, el DT de la Selección argentina dejó un mensaje claro sobre la indefinida Finalissima frente a España.

Al llegar a Washington, Lionel Scaloni habló sobre la Finalissima y cuestionó la falta de definiciones el trofeo intercontinental. Foto: Noticias Argentina

A horas de que la Selección argentina conozca a sus rivales en el sorteo del Mundial 2026, Lionel Scaloni aterrizó en Washington y se refirió a uno de los temas que todavía sigue sin resolución: la Finalissima ante España, duelo que enfrenta al campeón de la Copa América con el ganador de la Eurocopa.

El DT tendrá un rol especial en el evento de la FIFA, ya que será el encargado de ingresar el trofeo del Mundial al escenario. “Me enteré hace un ratito de esto. No sé más nada porque acabo de llegar, imagino que ahora me dirán”, expresó ante la prensa argentina al llegar a la capital estadounidense.

Scaloni apuntó a la organización por la Finalissima con España En paralelo, Scaloni habló del cruce que podría disputarse en marzo de 2026, aunque todavía no hay certezas sobre la fecha ni la sede. Y dejó una queja directa: “Creo que se podría haber jugado antes. Ahora estamos a la espera. No tenemos noticias, la verdad”.

Scaloni habló desde Washington sobre la Finalissima vs. España. ESPN El entrenador también reveló que compartió el viaje con el DT de España y viejo conocido suyo. "Ahora viajé con el entrenador Luis De La Fuente, que aparte de ser el entrenador de España es mi amigo, me dio el curso de entrenador a mí y tampoco tiene confirmación absoluta. Esperemos", cerró.