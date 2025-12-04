El tajante reclamo de Scaloni por la organización de la Finalissima vs. España: "Creo que se podría haber..."
En la previa del sorteo del Mundial, el DT de la Selección argentina dejó un mensaje claro sobre la indefinida Finalissima frente a España.
A horas de que la Selección argentina conozca a sus rivales en el sorteo del Mundial 2026, Lionel Scaloni aterrizó en Washington y se refirió a uno de los temas que todavía sigue sin resolución: la Finalissima ante España, duelo que enfrenta al campeón de la Copa América con el ganador de la Eurocopa.
El DT tendrá un rol especial en el evento de la FIFA, ya que será el encargado de ingresar el trofeo del Mundial al escenario. “Me enteré hace un ratito de esto. No sé más nada porque acabo de llegar, imagino que ahora me dirán”, expresó ante la prensa argentina al llegar a la capital estadounidense.
Scaloni apuntó a la organización por la Finalissima con España
En paralelo, Scaloni habló del cruce que podría disputarse en marzo de 2026, aunque todavía no hay certezas sobre la fecha ni la sede. Y dejó una queja directa: “Creo que se podría haber jugado antes. Ahora estamos a la espera. No tenemos noticias, la verdad”.
El entrenador también reveló que compartió el viaje con el DT de España y viejo conocido suyo. “Ahora viajé con el entrenador Luis De La Fuente, que aparte de ser el entrenador de España es mi amigo, me dio el curso de entrenador a mí y tampoco tiene confirmación absoluta. Esperemos”, cerró.
En medio de tantas incógnitas, Scaloni remarcó que por ahora su energía está puesta en lo que viene para la Selección y en la preparación del grupo de cara a un año cargado. Con el Mundial a la vuelta de la esquina y un calendario todavía sin cerrar por completo, el DT dejó claro que cualquier definición pendiente -incluida la Finalissima- deberá acomodarse a la prioridad absoluta: que el equipo llegue en las mejores condiciones posibles.