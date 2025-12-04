Ganó el Mundial 1994, es leyenda de selección de Brasil y llenó de elogios a la hinchada de Boca: "Quedé impresionado"

El exjugador de la selección de Brasil recordó cómo vivió de cerca a los hinchas de Boca en el Mundial de Clubes y contó por qué lo sorprendieron tanto.

En la previa del sorteo del Mundial 2026, un campeón del mundo en Estados Unidos 1994 y figura legendaria de la selección de Brasil analizó las hinchadas sudamericanas y terminó elogiando con fuerza a los hinchas de Boca tras lo que vio durante el Mundial de Clubes en Miami.

En Washington D.C., donde este viernes se realizará el sorteo de la Copa del Mundo, Bebeto volvió a escena y dejó una frase que resonó fuerte en el mundo Boca. El exdelantero de la selección brasileña, campeón en Estados Unidos 1994, dialogó con TyC Sports y contó qué sintió al ver a la hinchada xeneize en el último Mundial de Clubes.

Consultado por las diferencias entre el público argentino y el brasileño, Bebeto intentó evitar comparaciones directas, pero terminó destacando sin vueltas lo que vio del conjunto azul y oro. “Las dos. Pienso que... el Mundial de Clubes, yo estuvo ahí y a la gente de Flamengo ya se sabe que es muy fuerte también. Yo lo vi a Boca Juniors y quedé impresionado”, afirmó.

El goleador explicó qué lo sorprendió tanto del público xeneize. "Me impresionó porque todo el tiempo la hinchada estaba gritando, incentivar al equipo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando terminó el partido no silbó, obvio que todos tristes pero todo el tiempo apoyando al equipo. Es impresionante, me impresionó la hinchada de Boca", remarcó el exdelantero de 61 años.