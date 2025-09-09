La FIFA confirmó un impactante récord de Boca en el Mundial de Clubes: ¡superó a otra marca del Xeneize!

La FIFA confirmó que Boca Juniors alcanzó cifras inéditas para Argentina durante la transmisión del duelo frente a Benfica.

Es sabido que la hinchada de Boca Juniors dejó su huella en el Mundial de Clubes 2025 disputado en Estados Unidos, algo que no pudo ser acompañado por su equipo. A los números de simpatizantes en las tribunas (más de 40.000 contra Benfica y más de 50.000 ante Bayern Munich, ambos en el Hard Rock Stadium de Miami), ahora se suman los números de audiencia. Tres meses después de la competencia, la FIFA publicó un informe por el que todo el mundo Boca se golpea el pecho: el Xeneize marcó récords históricos de espectadores vía TV, celulares e Internet para Argentina.

El nuevo récord de Boca En un informe publicado en su sitio oficial, el organismo internacional detalló: “Los datos preliminares confirman que la edición inaugural del Mundial de Clubes FIFA 2025 cautivó a espectadores en todo el mundo. Nielsen Sports estima que alrededor de 2.700 millones de espectadores siguieron el torneo a través de diversos medios de comunicación”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifacom_es/status/1965444614288011626&partner=&hide_thread=false La @FIFACWC logra un éxito rotundo con una audiencia mundial de 2.700 millones de espectadores



Los datos preliminares confirman que la edición inaugural del Mundial de Clubes FIFA 2025™ cautivó a espectadores en todo el mundo: — FIFA (Español) (@fifacom_es) September 9, 2025

Entre todas las cifras, una de las más destacadas fue protagonizada por Boca. “En Argentina, más de 9,1 millones de personas siguieron el partido entre Boca Juniors y Benfica, lo que representa un índice de audiencia del 84,2 %, el más alto en el país desde la final de la Conmebol Libertadores 2023”, informó la FIFA. Es decir, Boca superó sus propios números y volvió a marcar un hito.

