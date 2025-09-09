La feroz crítica de Hugo Perotti, campeón de América con Boca, a un titular de Russo: "No sé qué le vieron"

Hugo Perotti, campeón de la Copa Libertadores 1978 con el Xeneize, disparó fuertemente contra un jugador importante en el esquema de Miguelo.

Boca retomó los entrenamientos el lunes por la tarde pensando en el partido de este domingo a las 17:30 horas frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Este encuentro será más que clave para el equipo de Miguel Ángel Russo, ya que buscará seguir con su buen presente y alcanzar su cuarta victoria al hilo en el torneo Clausura. Además, se enfrenta ante un rival directo de la Tabla Anual (el Xeneize está segundo y el Canalla tercero, ambos con 45 unidades).

De cara a este partido, Russo recibió una fuerte crítica por parte de Hugo Perotti, leyenda del cuadro azul y oro y campeón de la Copa Libertadores de 1978. El Mono disparó fuertemente por el doble nueve conformado por Miguel Merentiel y Edinson Cavani, una dupla que viene jugando desde hace seis compromisos y en los que solo lograron convertir tres goles: dos del Matador (Atlético Tucumán y Banfield) y uno de la Bestia (Banfield).

“No me gusta el doble nueve, nunca me gustó. Todavía siguen jugando los dos porque pareciera que hay uno que no se puede tocar, que es Cavani, sino ya hace rato no se estaría jugando con el doble nueve. Boca nunca en su historia jugó con doble nueve”, sentenció en diálogo con Boca de Selección.

La feroz crítica de Hugo Perotti a Brian Aguirre Por otro lado, Hugo Perotti fue consultado sobre el once ideal que podría utilizar Miguelo en Boca y entre todos los jugadores excluyó a Brian Aguirre, a quien criticó fuertemente: "Yo sacaría un 9 y pondría otro volante. Pondría al Chango Zeballos por Aguirre, él no me convence. No sé qué le vieron para traerlo, si desbordes, retroceso, centros o gol. No lo había visto realmente antes de Boca”, lanzó.

