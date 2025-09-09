Conflicto diplomático en el fútbol: el polémico anuncio de la Selección de España y la reacción de Kosovo

En la previa del encuentro válido por las Eliminatorias rumbo al Campeonato Europeo Sub-21, España hizo un anuncio particular y provocador.

La Selección de España generó controversia en las últimas horas con la forma en que presentó en sus redes sociales el partido frente a Kosovo, válido por las Eliminatorias rumbo al Campeonato Europeo sub-21 de 2027. En lugar de anunciar que enfrentaba a la selección de Kosovo, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comunicó que el rival sería el “Territorio de Kosovo”, lo que despertó la inmediata reacción de su rival.

El duelo se disputó en el estadio Fadil Vokrri de Pristina, capital kosovar, y la polémica tuvo lugar en la previa por motivos extradeportivos.

La reacción de Kosovo La Federación Kosovar de Fútbol interpretó el mensaje como una falta de respeto y una negación de su soberanía. Por esa razón, emitió un reclamo formal ante la UEFA y replicó el gesto con ironía. En sus propias redes sociales, la selección de Kosovo anunció el encuentro contra el “Territorio de Al-Ándalus”, evocando el nombre con el que se conocía a la Península Ibérica bajo dominio musulmán entre los siglos VIII y XV.

kosovo Kosovo respondió con ironía luego de que España se refiriera a su selección como “Territorio de Kosovo” en la previa del partido clasificatorio. X