La ausencia de Messi en la Selección y una polémica sentencia de un ídolo ecuatoriano: "Preferíamos que venga, el resto corre el triple"

La última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 enfrenta a Ecuador y Argentina en Guayaquil. Ambos seleccionados llegan con la tranquilidad de tener la clasificación asegurada al torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, pero el cruce no deja de generar expectativa por la jerarquía de los planteles.

Carlos Tenorio , exdelantero ecuatoriano que representó a la Tri en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, compartió su análisis en la previa del duelo con Argentina. En una entrevista, abordó la actualidad de su selección, la ausencia de Lionel Messi en la Albiceleste y los desafíos que enfrenta el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece.

El exgoleador no dudó en destacar la fortaleza de Argentina más allá de la presencia del capitán rosarino. “Yo creo que la Selección argentina entendió algo y esa es la postura que tienen que tener todas las selecciones o equipos que tienen figuras que marcan la diferencia, como también Portugal o Brasil. Consiguieron sobrevivir. Entonces, no es la primera vez que Argentina va a jugar un partido que no está Messi ”, afirmó en diálogo con Bolavip.

Para Tenorio, la ausencia del crack genera un efecto particular en el rival. “Acá en Ecuador se tiene que saber que Argentina tiene innumerables jugadores que compiten y eso preocupa. Nosotros preferíamos que venga Messi , que, con la edad que tiene, te da un poquito más de respiro porque no es lo mismo enfrentarlo con 20 años que ahora. Pero te toca enfrentar a Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Después tienes que bancar en el medio a Rodrigo De Paul. Ecuador tiene que estar muy atento porque, los que van a jugar, van a correr el triple que Messi ”, sentenció.

La mirada sobre Ecuador y la dirigencia

Más allá de su análisis sobre Argentina, Tenorio también opinó sobre el presente de la selección ecuatoriana. Aseguró que el país vive un proceso de crecimiento futbolístico gracias a proyectos como Independiente del Valle, que impulsan a los jóvenes hacia Europa. Sin embargo, criticó con dureza a la dirigencia: “Esta dirigencia ya cambió cinco entrenadores y eso es una locura. Eso quiere decir que no está claro para dónde vas”.

Respecto al trabajo de Beccacece, fue categórico: “Ecuador clasifica, pero no consigue todavía que el pueblo engrane con la postura del profesor. No hay ese entendimiento, todavía no enamoró”.

¿Puede Ecuador vencer a Argentina?

Consultado sobre las chances del equipo tricolor ante el campeón del mundo, Tenorio se mostró cauto pero confiado en el potencial de su selección: “Ecuador tiene un buen equipo y ha crecido mucho. No debería sorprender si se le gana a Argentina. Pero, como podemos ganar, también podemos perder. Hay que meter más, jugar más al fútbol, buscar más por el lado de la cabeza. Son pequeños detalles, pero creo que ganarle a Argentina depende más de la actitud, de creerte que le puedes ganar a la selección campeona del mundo”.

Finalmente, el exdelantero eligió a tres futbolistas argentinos que considera clave: “Para mí, Dibu Martínez, Mac Allister y Julián Álvarez”.