La lista completa de jugadores que usaron la 10 de la Selección argentina en ausencia de Messi

Sin Messi y con la baja de Almada, Franco Mastantuono lucirá el 10 en su espalda, convirtiéndose en el 17° jugador en hacerlo en la Selección argentina.

La Selección argentina cierra hoy las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador en Guayaquil. Para este duelo, Lionel Messi no formó parte de la comitiva, por lo que dejó bacante la camiseta número 10, que sí o sí tendrá que vestir otro futbolista en su ausencia, ingrese o no.

El elegido en una primera instancia iba a ser Thiago Almada, como una suerte de premio por sus grandes actuaciones en los últimos compromisos con la Scaloneta. Sin embargo, sufrió una molestia de último momento que lo obligó a darse de baja, por lo que el honor recayó en los hombros de Franco Mastantuuono, quien se suma a una selecta lista.

Franco Mastantuono usará la 10 ante Ecuador

#Eliminatorias Los colores más lindos están listos

— Selección Argentina (@Argentina) September 9, 2025

El joven crack de Azul se convertirá en el 17° jugador en usar el dorsal N°10 de Argentina en reemplazo de la Pulga. Quien más veces lo ha hecho fue nada menos que Sergio Agüero, uno de los más grandes amigos de Leo. El Kun lució la mítica camiseta en un total de 7 oportunidades.

En la era Scaloni, Ángel Correa fue el que la utilizó en más ocasiones, con un total de 4. Se pueden destacar también Ángel Di María y Paulo Dybala (2 veces cada uno). A su vez, en la lista aparecen otros nombre quizás más olvidados al día de hoy, como Héctor Canteros, Lucas Mugni o Walter Montillo, entre otros.