El palazo de Dibu Martínez al arbitraje de Roldán por el penal para Ecuador: "Sabemos que los réferis nos..."

Tras la derrota de la Selección argentina, Emiliano Martínez apuntó contra Wilmar Roldán por el polémico penal a instancias del VAR que el juez le concedió a Ecuador.

En un partido incómodo, la Selección argentina cerró las Eliminatorias con una derrota 0-1 ante Ecuador en Guayaquil. El combinado de Lionel Scaloni no fluyó en el juego y, para colmo, el mal arbitraje del árbitro Wilmar Roldán (cobró un penal muy polémico para la Tri) terminó de sentenciar una merecida caída en suelo ecuatoriano.

Emiliano Martínez apuntó contra el árbitro Roldán tras el 0-1 ante Ecuador Tras el encuentro, Emiliano Martínez, que evitó una victoria más abultada del elenco local con grandes atajadas, se encargó de hacer autocrítica del nivel de Scaloneta a lo largo del match: "La sensación es amarga, hicimos una gran eliminatoria. Clasificamos hace mucho tiempo, ganábamos los partidos compitiendo igual", expresó el arquero en primera instancia.

Luego de esa primera declaración, Dibu dio su opinión sobre el dudoso penal cobrado a Ecuador y apuntó todos los cañones contra el juez colombiano: "La expulsión puede ser, pero el penal es una disputa: él (Preciado) va contra Tagliafico y nos cambia el partido". Enseguida, el 23 sentenció: "Sabemos que los referís afuera de casa siempre nos complican un poco más".

Las declaraciones del Dibu Martínez

Otras declaraciones de Dibu Por otro lado, Martínez hizo un balance de las tremendas Eliminatorias que completó Argentina, sacándole nueve puntos al segundo (justamente fue Ecuador): "El proceso fue buenísimo, si haces el balance general, la verdad estoy orgulloso. Ganamos la mayoría de los partidos, jugamos tranquilos los últimos 5, 6, 7 partidos de Eliminatorias, eso no es común. Estoy orgulloso: muchos jóvenes nuevos necesitan minutos y esta fue una buena tesis para ir al Mundial. Este resultado, con cancha seca y con calor, nos puede ayudar a aprender”.