Dibu Martínez se distanció de Scaloni en su postura sobre la Finalissima: por qué dijo que "quieren jugarla"

Tras la caída ante Ecuador, Emiliano Martínez manifestó su deseo de disputar la Finalissima contra España el año próximo en la previa del Mundial.

La Selección argentina cerró las Eliminatorias Sudamericanas con una imagen deslucida frente e Ecuador y perdió 1-0 en Guayaquil. De este modo, concluyó el proceso clasificatorio para el Mundial 2026 y, en lo que queda antes del certamen, aparecen en el horizonte únicamente los amistosos de preparación y la Finalissima ante España.

El campeonato intercontinental, tras muchos idas y vueltas, finalmente se llevaría a cabo entre el 15 y el 27 de marzo del año próximo. Lionel Scaloni no se había mostrado muy de acuerdo con disputar este partido en declaraciones recientes. Sin embargo, dentro del plantel, las sensaciones parecen ser distintas, como bien manifestó Emiliano Martínez.

Dibu Martínez palpitó la Finalissima ante España Las declaraciones del Dibu Martínez

"No sé si se jugará la Finalissima, es algo que tenemos ganas de jugar. Nos pasó antes de Qatar (ante Italia, con victoria por 3-0) y nos dio un envión grande", apuntó al respecto el Dibu en diálogo con la prensa tras finalizar el duelo ante la Tri, marcando una clara distancia con la postura del entrenador.

En el mismo sentido, agregó: "Queremos seguir compitiendo, capaz darle más minutos a los jóvenes en los partidos amistosos, pero el equipo está bien y estamos orgullosos", sentenció el arquero campeón del mundo, palpitando ya este año que queda antes de jugar la Copa de Estados Unidos, México y Canadá 2026.