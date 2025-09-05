La sorpresiva sentencia de Dibu Martínez sobre el mejor arquero de la historia del fútbol argentino: "¿Yo? No, el mejor es..."

Luego del tremendo halago de un periodista en zona mixta, Emiliano Martínez le pasó el rótulo a un inesperado excompañero en la Selección.

Luego de la victoria ante Venezuela, Dibu Martínez opinó sobre quién es el mejor arquero de la historia del fútbol argentino.

Emiliano Martínez volvió a sumar otra valla invicta en la goleada 3-0 de la Selección argentina ante Venezuela, algo que ya no sorprende. Lo que sí sorprendió, valga la redundancia, fue la declaración que hizo el arquero multicampeón con la Scaloneta en zona mixta y que rápidamente tomó una gran repercusión, sobre todo en el mundo River.

Y es que mientras Dibu atendía a los medios post partido en el Monumental, un periodista le obsequió un muñeco con su imagen, acompañado de un halago donde le dijo que era para el mejor arquero de la historia del fútbol argentino. El 23 de la Albiceleste aceptó el regalo, pero le retrucó con una sorpresiva respuesta.

Quién es el mejor arquero de la historia del fútbol argentino para Emiliano Martínez "No, el mejor arquero del fútbol argentino es Armani", sentenció Martínez antes de retirarse del estadio. Claro, el video enseguida se viralizó en las redes y enloqueció a los hinchas del Millonario por semejante elogio del arquero del Aston Villa hacia su excompañero ya retirado de la Selección.

Otras declaraciones de Dibu Por otra parte, Dibu también dio su punto de vista de lo que fue el último partido oficial de Lionel Messi en suelo argentino: "Es el último acá por Eliminatorias, pero no es el último partido. Lo disfrutamos todo lo que podemos, tenemos un Mundial en nueve meses así que esto sirve", expresó en primera instancia. A su vez, el arquero avisó: "No hay que convencerlo de nada, si ya ganó todo. Hay que agradecerle y mimarlo porque se lo merece".