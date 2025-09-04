Con doblete de Messi y uno de Lautaro, Argentina goleó a Venezuela en la despedida oficial del 10 en el país

La Selección argentina ganó, gustó y goleó 3-0 a Venezuela en el último partido de Lionel Messi por las Eliminatorias Sudamericanas en el país. En una noche emocionante e inolvidable , Messi fue el autor de un doblete, mientras que Lautaro Martinez convirtió el gol restante de la Selección argentina, que volvió a dar una exhibición de fútbol en el Monumental.

Lionel Messi fue la gran figura y anotó dos goles, mientras que el delantero Lautaro Martínez hizo el restante unos minutos después de ingresar desde el banco de suplentes.

Golazo de Messi para el 1-0 de Argentina en su despedida oficial en el país

Con un equipo muy ofensivo, y con flamante esquema (4-2-3-1) Argentina salió con todo a atacar a Venezuela desde el pitazo inicial del chileno Piero Maza. Con la salida clara desde el fondo, circulación fluida de balón y el cambio de ritmo habitual en los últimos metros, la Scaloneta tuvo el primero casi desde los vestuarios.

Fue tras una excelente triangulación entre Messi, Mastantuono y Almada, que culminó con un remate pleno de Julián Álvarez, pero el arquero venezolano Rafael Romo hizo una tapada inolvidable. De ese tiro de esquina, Cuti Romero convirtió de cabeza, pero el tanto fue correctamente anulado por un claro fuera de juego del capitán del Tottenham.

Más allá de ese comienzo altanero, el equipo de Scaloni bajó un poco las revoluciones en los siguientes minutos y tuvo la posesión sin poder lastimar a un rival que replegaba y apostaba a las transiciones rápidas y los centros para abastecer a Salomón Rondón.

Sobre los 21', Nicolás Tagliafico aprovechó una pelota suelta en el área para impactar un violento zurdazo que fue despejado por Romo con sus piernas. Y apenas cinco minutos después, otra vez el arquero venezolano sacó sobre su izquierda un disparo de Messi que se metía contra el palo izquierdo.

Messi vs Venezuela Lionel Messi en la previa a su definición para el 1-0 frente a Venezuela. Juan Mateo Aberastain / MDZ

Hasta que en el minuto 39 llegó la perla de la noche: Paredes metió un pase enorme con tres dedos para Julián Álvarez, quien dentro del área enganchó ante la marca de un defensor y asistió a Messi en el punto del penal. El mejor del mundo resolvió con una genialidad, la picó ante el arquero y tres defensores que intentaban tapar el remate en el área chica. Golazo.

En el complemento, Argentina manejó los tiempos con tranquilidad, pero siempre con la intención de liquidar el pleito. Venezuela apostó a los cambios para intentar torcer la historia, aunque las chances más claras siguieron siendo de la Selección. Primero lo tuvo Mastantuono con un zurdazo alto y, poco después, Nico González exigió a Romo, que ya le había ahogado un mano a mano a Messi. La defensa se sostuvo firme pese a la amarilla de Cuti Romero, y Scaloni movió el banco para darle aire fresco al ataque.

La definición del partido llegó en la recta final. A los 30minutos, Lautaro Martínez apareció de cabeza tras un gran centro atrás de Nico González para estirar la ventaja.

El cabezazo demoledor de Lautaro Martínez para el 2-0 de la Scaloneta

Y apenas cuatro minutos después, Thiago Almada desbordó por derecha y sirvió el pase para que Messi, con una definición exquisita en movimiento, sellara el 3-0.

Doblete de Messi y fiesta Monumental en su despedida oficial en casa

Hubo tiempo para más. Faltando dos minutos, la Pulga definió por encima de Romo, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego del 10. Doblete del capitán, gol del Toro y un Monumental rendido ante una Selección que se floreó en la despedida de Leo como local en Eliminatorias.

El minuto a minuto de Argentina vs Venezuela