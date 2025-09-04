El último baile (oficial) de Messi en Argentina: partidos, goles y estadios de sus 41 partidos "por los puntos" en el país

Lionel Messi hizo goles en todos los rincones del planeta, pero los que más cercanos quedaron al corazón argentino fueron los que anotó en casa. Cada vez que jugó en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan o Santiago del Estero con la Selección argentina , el capitán recibió una ovación que lo acercó aún más a la gente.

Con la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en el horizonte -esta noche contra Venezuela en el Monumental y el martes frente a Ecuador en Quito-, el repaso cobra más valor que nunca. Todo indica que será la última vez que Messi dispute un partido oficial en Buenos Aires antes de las giras de octubre (Estados Unidos) y noviembre (Angola e India).

Su primera aparición en el país con la celeste y blanca fue el 9 de septiembre de 2005, cuando apenas tenía 18 años. Fue titular en la victoria por 2-0 a Perú en el Monumental, semanas después de su debut oficial contra Hungría. Esa noche, cerca del final del partido, le hicieron el penal que derivó en el 1-0, anotado por Riquelme. Su primer gol en casa llegó tres años más tarde: el 11 de octubre de 2008, en un 2-1 ante Uruguay, también en Núñez.

En total, Messi jugó 41 partidos oficiales en Argentina con la Selección mayor: 37 por Eliminatorias y 4 por la Copa América 2011. Ese torneo lo llevó a canchas como la de Colón de Santa Fe, el Estadio Único de La Plata y el Mario Alberto Kempes de Córdoba. El dato llamativo: sus 23 goles en territorio argentino fueron todos por Eliminatorias, ninguno en aquella fatídica Copa América.

Un invicto en el Monumental que quiere estirar ante Venezuela

La Selección argentina volverá a jugar en el Monumental a estadio lleno. Con precios exorbitantes, el atractivo es Messi vs Neymar. Foto: Télam La Selección argentina volverá a jugar en el Monumental a estadio lleno. Foto: Télam

El Monumental fue su escenario más repetido: allí jugó 23 veces por los puntos y convirtió 14 goles. Además, el dato que no muchos conocen e ilusiona para hoy, es que está invicto en partidos oficiales en la casa de la Selección: acumula 17 triunfos y 6 empates. La Bombonera lo vio 6 veces: marcó 2 goles y registró 3 victorias, 2 empates y 1 derrota. En Córdoba jugó 3 partidos (3 goles), en Mendoza 2 (2 goles), en San Juan otros 2 (1 gol), en el estadio de Colón de Santa Fe 2 más (sin goles) y disputó un partido en el Diego Armando Maradona de La Plata (sin goles), el Gigante de Arroyito (sin goles) y el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con un grito de penal en un 1-1 ante Chile por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

El balance de Messi en Argentina marca que jugó 41 partidos oficiales, con 26 victorias, 13 empates (una igualdad luego fue eliminación por penales vs. Uruguay en cancha de Colón) y apenas 2 derrotas: 1-3 contra Brasil en Rosario (2009) y 0-2 ante Uruguay en la Bombonera (2023). En esos partidos convirtió 23 goles, con un promedio de 0,56 por partido.

Ahora, frente a Venezuela, el capitán buscará estirar sus tremendas estadísticas y mantener la racha invicta en el Monumental... en su último baile oficial en el país.