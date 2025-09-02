El compañero de Lionel Messi que criticó a Mascherano en Inter Miami y se va del club

En las últimas horas, el Inter Miami anunció oficialmente la salida de un futbolista que hace poco tiempo tuvo un tenso ida y vuelta con Javier Mascherano.

Benjamín Cremaschi ya no es jugador de Inter Miami. El volante de 20 años, que venía con poco rodaje en el equipo de Lionel Messi, fue cedido al Parma de Italia hasta junio de 2026 y tendrá su primera experiencia en Europa. Sin embargo, el motivo que le dio vía a libre a su salida es claro: sus declaraciones contra Javier Mascherano.

Las declaraciones de Cremaschi que descoloraron a Mascherano en Inter Miami El juvenil, que pintaba para ser una de las promesas de las Garzas, fue perdiendo terreno con la llegada del Jefecito y terminó prácticamente sin minutos. Descontento por la situación, no se guardó nada: se quejó por la falta de continuidad y por no saber qué rol iba a ocupar en cada partido.

“Me da bronca, quiero jugar, es lo más importante para mí. Quiero jugar en un nivel muy alto, y eso es con la suma de minutos". lanzó Cremaschi en una entrevista. Por la misma línea, agregó: "He jugado poco en estos últimos partidos, no creo que sea por mi nivel porque me siento bien. Imagino que será por otras cosas, o capaz por mi nivel”.

Benja heads to Parma on loan! Good luck in this new chapter we'll be cheering from home



Details: https://t.co/47DzS6lyIF

La fuerte respuesta del Jefecito Claro, Mascherano, sorprendido por las declaraciones del mediocampista, no se quedó callado y le respondió en conferencia de prensa. “Sus palabras han sido desafortunadas porque claramente, cuando uno escucha ese tipo de declaraciones, pareciera que somos improvisados. Entiendo que Benja lo que quiso decir es que muchas veces juega en diferentes posiciones. Ahora, cuando juega de titular sabe muy bien en qué posición tiene que jugar porque preparamos los partidos. No es que yo me despierto a la mañana y tiro una moneda”, explicó el entrenador de Inter Miami.