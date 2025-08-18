Javier Mascherano liquidó a un compañero de Messi en Inter Miami tras sus explosivas declaraciones: "Pareciera que somos improvisados"

El pasado sábado, el Inter Miami se impuso por 3-1 ante Los Ángeles Galaxy por la MLS en una noche en la que Lionel Messi volvió de su lesión y brilló una vez más. El astro argentino ingresó en el segundo tiempo y marcó el tercer tanto de la victoria que le permitió a los dirigidos por Javier Mascherano seguir escalando posiciones (se ubican 5°).

Tras el final del partido, el Jefecito habló en conferencia de prensa, pero lo que se llevó todas las miradas no fue el análisis del partido o alguna pregunta sobre el astro argentino sino la contundente respuesta del entrenador a Benjamín Cremaschi, quien en la semana le reclamó la falta de minutos y la poca certeza en cuanto a su posición en la cancha: “Me da bronca, quiero jugar, es lo más importante para mí. Quiero jugar en un nivel muy alto, y eso es con la suma de minutos. He jugado poco en estos últimos partidos, no creo que sea por mi nivel porque me siento bien. Imagino que será por otras cosas, o capaz por mi nivel”, había sentenciado.

Javier Mascherano le respondió a Benjamín Cremaschi por sus polémicas declaraciones Por su parte, Masche le respondió: “Han sido desafortunadas porque claramente de alguna o otra manera cuando uno escucha ese tipo de declaraciones pareciera que somos improvisados. Hay que tener las herramientas necesarias para declarar. Entiendo que Benja lo que quiso decir es que muchas veces juega en diferentes posiciones. Ahora, cuando juega de titular sabe muy bien en qué posición tiene que jugar porque preparamos los partidos. No es que yo me despierto a la mañana y tiro una moneda”.

Mascherano le respondió a Benjamín Cremaschi tras sus polémicas declaraciones “Lo que sí, en el partido van pasando diferentes situaciones y cuando vos entrás desde el banco a veces podés entrar en una posición o podés entrar en otra. Eso depende de lo que está pasando en el partido, a quién estás sustituyendo”, agregó Javier Mascherano.