Javier Mascherano confirmó cuándo volverá a jugar Lionel Messi en Inter Miami tras la lesión: "Si no pasa nada raro..."

El astro argentino se sumó a la par del grupo el pasado miércoles luego de superar un desgarro y Javier Mascherano fue muy claro sobre su regreso a las canchas.

Fue una mañana bien argenta para el Inter Miami. Y es que Javier Mascherano habló este viernes en conferencia previo a la práctica de Las Garzas y reveló dos grandes noticias vinculadas a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, los máximos referentes de la Selección argentina.

Y claro, la pregunta sobre la vuelta de la Pulga a las canchas, que esta semana volvió a entrenarse a la par de sus compañeros tras superar un leve desgarro, fue la que se llevó todos los focos. Sobre todo, porque el Jefecito confirmó la fecha oficial para el regreso del astro argentino.

Javier Mascherano confirmó que Messi ya está listo para volver "Leo está bien. Desde el miércoles ha entrenado con el equipo, lo han visto ustedes. Y, más allá de que nos queda el entrenamiento de hoy, creemos que si no pasa nada raro va a estar convocado para el partido de mañana", dijo el DT, haciendo referencia al encuentro de este sábado ante LA Galaxy (a las 20:30 hora argentina) por la fecha 27 de la MLS.

Mascherano habló de la vuelta de Messi tras superar la lesión. Mascherano habló de la vuelta de Messi tras superar la lesión. Video X: @Jarm21 Esta noticia no solo es de gran relevancia para el Inter Miami, que viene de ser goleado 1-4 frente a Orlando City en el clásico y necesita repuntar, sino que también para Lionel Scaloni, teniendo en cuenta que a principios de septiembre la Selección disputará los últimos dos partidos de Eliminatorias frente a Venezuela y Ecuador (el 4 y el 9 de dicho mes, respectivamente).