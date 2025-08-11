El tremendo sincericidio de Mascherano tras la goleada que recibió Inter Miami en el clásico ante Orlando: "Hoy hubo un..."

Sin Messi, el Inter Miami dejó un muy mala imagen y cayó 4-1 contra Orlando City. Luego del encuentro, Javier Mascherano fue contundente con su autocrítica.

Con la notable ausencia de Lionel Messi por lesión, el Inter Miami cayó de manera contundente este domingo en el clásico de Florida contra Orlando City. Con tantos de Luis Muriel por duplicado, Martín Ojeda y Marco Pasalic, los de Violeta golearon 4-1 al equipo de Javier Mascherano, para el que apenas anotó Yannick Bright el 1-1 parcial.

Este fue un durísimo golpe para las Garzas, que venían en buena forma y recuperando posiciones en la MLS, pero que anoche en el Inter&Co Stadium, ante un rival directo por los primeros puestos de la Conferencia Este, dejaron muchísimo que desear a nivel futbolístico, dando una de sus peores actuaciones en lo que va del año.

Orlando City Inter Miami Martín Ojeda Orlando City aplastó a Inter Miami en el clásico. @OrlandoCitySC La fuerte autocrítica de Javier Mascherano tras la derrota Luego del encuentro, el Jefecito se mostró muy frustrado por la imagen que dejó el equipo y fue muy autocrítico en la conferencia de prensa: "Cuando no estás al ciento por ciento, cualquier equipo te gana. Hoy hubo un solo equipo, y fue Orlando". lanzó el DT sin pelos en la lengua, reconociendo que no estuvieron a la altura del encuentro.

"No jugamos con la intensidad que necesitaba este partido, nos superaron del primer minuto al último. Nos vamos muy dolidos, preocupados, y nos deja pensando que, si queremos competir, este no es el camino. Desde luego, el responsable soy yo, que soy el entrenador", agregó Mascherano en la misma sintonía.