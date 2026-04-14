La condición clave que puso la Selección de Irán a FIFA para jugar el Mundial en Estados Unidos

La Selección de Irán pidió garantías de seguridad para su delegación antes de definir su participación en la Copa del Mundo.

La selección de Irán hizo una última exigencia a la FIFA para jugar el Mundial.

La participación de la Selección de Irán en el Mundial 2026 todavía no está completamente asegurada. A pesar de la confirmación inicial de Gianni Infantino, desde la federación iraní hicieron llegar nuevas exigencias a la FIFA para disputar el torneo en Estados Unidos.

El principal punto pasa por la seguridad. Irán dejó en claro que su presencia dependerá de que se garantice la protección total de su delegación, tanto dentro como fuera de los estadios, durante toda su estadía en territorio estadounidense.

Irán puso condiciones a FIFA para jugar el Mundial 2026 https://www.bbc.com/mundo/articles/c5yk1ywl29zo Trump ha expresado que Irán es "bienvenido" al Mundial, pero que no garantiza su seguridad. Getty Images Además, remarcaron que la decisión final no será exclusivamente deportiva, sino que quedará en manos del gobierno iraní. Este escenario se da en un contexto de tensión internacional creciente, lo que eleva la preocupación por posibles incidentes durante la competencia.

En paralelo, el seleccionado ya tuvo que resignar la posibilidad de disputar sus partidos en México, una alternativa que había surgido como opción. Finalmente, los encuentros se mantendrán en Estados Unidos, como estaba previsto inicialmente.

El grupo que le tocó a Ia Selección de Irán en el Mundial Grupo de Irán en el Mundial En cuanto a lo deportivo, Irán integrará el Grupo G junto a Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto. Su debut será el 15 de junio en Los Ángeles, luego volverá a jugar allí el 21 y cerrará la fase de grupos en Seattle el 26.