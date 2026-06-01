¡Confirmado! Tim Payne conocerá en Miami al influencer argentino que lo convirtió en un fenómeno viral

La historia de Tim Payne continúa sumando capítulos. Después de convertirse en uno de los fenómenos virales más llamativos de la previa del Mundial 2026 , el defensor de Nueva Zelanda conocerá en persona a Valen Scarsini, el influencer argentino conocido como " Elscarso ", quien impulsó la campaña que lo llevó de tener apenas unos miles de seguidores a reunir millones en Instagram.

La novedad fue confirmada por el propio creador de contenidos a través de sus redes sociales, donde reveló que viajará a Estados Unidos para concretar el encuentro con el futbolista neozelandés. El viaje contará además con el apoyo de Mercado Pago, empresa que colaboró para hacerlo posible.

“Vamos a conocer a Tim Payne . Por si no lo conocés, él es Tim, el que era el futbolista menos conocido del mundo. Entre todos en menos de una semana hicimos que pase de 5 mil seguidores a cuatro millones. Es una locura”, expresó Scarsini en una historia publicada en Instagram.

El influencer detalló que la reunión se realizará en Miami, donde también aprovechará para presenciar un compromiso de la selección oceánica antes del inicio de su participación mundialista. “Y llegó el momento, mañana nos vamos a conocerlo. Nos vamos para Miami a ver el partido amistoso entre Haití y Nueva Zelanda. Después nos juntaremos para que se dé el encuentro”, contó.

Además, anticipó que será una experiencia inédita para gran parte de la comunidad que siguió la campaña desde sus inicios. “Por primera vez vamos a ver un partido de Tim, porque la mayoría de nosotros nunca vio uno”, agregó entre risas.

Valen Scarsini viajará a Miami para encontrarse con Tim Payne Valen Scarsini viajará a Miami para encontrarse con Tim Payne

La campaña argentina que convirtió a Payne en una celebridad

El fenómeno comenzó semanas atrás cuando Scarsini lanzó una propuesta simple a sus seguidores: encontrar al futbolista menos conocido entre las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026 y transformarlo en una figura reconocida a nivel global.

La iniciativa rápidamente captó la atención de miles de usuarios. Tras analizar planteles y perfiles en redes sociales, el elegido fue Tim Payne, quien en ese momento apenas superaba los 4.700 seguidores en Instagram.

La respuesta fue inmediata. Miles de personas comenzaron a seguir al defensor, interactuar con sus publicaciones y compartir contenidos relacionados con él. En pocos días, la campaña trascendió las fronteras argentinas y se expandió a distintos países, generando una ola de apoyo que multiplicó exponencialmente su popularidad.

tim payne Tim Payne, el inesperado fenómeno del Mundial 2026. Instagram @fifaworldcup

Quién es Tim Payne, el inesperado "ídolo" del Mundial 2026

Nacido en Auckland el 10 de enero de 1994, Payne desarrolló gran parte de su carrera lejos de los grandes focos mediáticos. Tras surgir en Auckland City, pasó por diferentes equipos de Nueva Zelanda y también tuvo experiencias en Inglaterra y Estados Unidos.

Actualmente integra el plantel de Wellington Phoenix y es uno de los futbolistas de confianza del entrenador Darren Bazeley en la selección neozelandesa. Con más de cincuenta partidos internacionales disputados, forma parte de la nómina de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026.

La selección de Nueva Zelanda regresó a una Copa del Mundo después de quince años y comparte el Grupo G junto a Irán, Egipto y Bélgica. En ese contexto, Payne pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido fuera de Oceanía a convertirse en uno de los nombres más comentados de las redes sociales.