Cuándo debuta Tim Payne en el Mundial 2026 con Nueva Zelanda

A menos de dos semanas del inicio del Mundial 2026, uno de los nombres más comentados en redes sociales no pertenece a Lionel Messi, Kylian Mbappé ni Jude Bellingham. El protagonista inesperado es Tim Payne , defensor de Nueva Zelanda, quien pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido a convertirse en una de las figuras virales.

La historia comenzó cuando el influencer argentino Valentín Scarsini, conocido en redes como "Elscarso", lanzó una curiosa campaña para encontrar al jugador menos popular entre todos los convocados al Mundial y transformarlo en una celebridad. El elegido fue Payne, lateral derecho de 32 años que juega en Wellington Phoenix y que, hasta hace pocos días, contaba con menos de 5.000 seguidores en Instagram.

La iniciativa explotó en cuestión de horas. Miles de usuarios comenzaron a seguir al futbolista neozelandés y a comentar sus publicaciones. El crecimiento fue tan vertiginoso que Payne superó los cuatro millones de seguidores y se convirtió en una de las historias más llamativas del fútbol internacional en la antesala del torneo.

Nueva Zelanda integra el Grupo G junto a Bélgica, Egipto e Irán. El debut será el 15 de junio frente al seleccionado iraní. Luego enfrentará a Egipto el 21 de junio y cerrará la fase de grupos contra Bélgica el 27 de junio.

Todo indica que Payne será titular en los tres compromisos. El lateral viene siendo una pieza fija en el esquema de Bazeley y llega al torneo en el momento de mayor exposición mediática de toda su carrera.

Mientras Nueva Zelanda intenta romper su histórica barrera y ganar por primera vez en un Mundial, millones de aficionados alrededor del planeta seguirán de cerca a un jugador que, en apenas unos días, pasó del anonimato absoluto a convertirse en uno de los personajes más populares de la Copa del Mundo 2026.

El recuerdo ante un equipo argentino

Mucho antes de convertirse en una celebridad digital, Payne ya había tenido un cruce con el fútbol argentino. Ocurrió en diciembre de 2014 durante el Mundial de Clubes disputado en Marruecos.

En aquella edición, Auckland City alcanzó las semifinales y enfrentó a San Lorenzo, campeón de la Copa Libertadores. Payne fue titular y disputó los 120 minutos de un encuentro muy parejo que terminó con triunfo del conjunto argentino por 2 a 1 en tiempo suplementario. Hasta hoy, ese sigue siendo el único antecedente oficial del defensor frente a un equipo argentino.