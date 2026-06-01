Quién es la esposa modelo de Tim Payne, que también es furor en las redes: su reacción a la explosión viral en Argentina

Michelle Peters, pareja de Tim Payne, mostró complicidad con los nuevos fanáticos de su marido y compartió un video suyo cantando la canción que le dedicaron.

Faltan apenas unos 10 días para el comienzo del Mundial 2026 y hay un futbolista que en Argentina y Latinoamérica se está llevando todas las miradas. No se trata de uno de los grandes cracks mundiales, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé o Lamine Yamal, sino el inesperado y ahora popular Tim Payne.

El defensor de la Selección de Nueva Zelanda pasó en unos días de ser el jugador de la Copa del Mundo con menos seguidores en redes sociales (no llegaba ni a 5.000 en Instagram), a ganar cerca de 4 millones y convertiste en la gran sensación del certamen gracias a una campaña iniciada por el influencer argentino Valen Scarsini. Pero este fenómeno no solo lo sorprendió a él, sino también a su esposa, Michelle Peters.

La reacción de la esposa de Tim Payne La reacción de la esposa de Tim Payne @michellepetersm La fotógrafa y modelo costarricense se volvió un furor a la par de su marido. Lejos de asustarse por el repentino y sorpresivo salto a la fama, como sucedió en cierta medida con el zaguero de 32 años, pues no estaba preparado, ella se lo tomó con humor y mostró complicidad con sus nuevos fanáticos.

En las últimas horas, subió a su cuenta de Instagram un video suyo bailando en el auto una cumbia que le escribieron a su esposo titulada No Payne, No Gain -obra del creador de contenido @che_soyjuan-, acompañada de la siguiente leyenda: "Son unos genios, no he parado de cantarla y de reírme con todos los comentarios! Tim nunca entenderá el humor latinoamericano, pero para eso me tiene a mí. Gracias por adoptarlo, Latam, y darle tanto amor. ¡Me lo cuidan mucho!".

Tanto Payne como Peters mantienen un perfil bajo en redes, aunque desde que explotó su popularidad ambos han aprovechado para mostrarse un poco más. Se casaron en 2024 y a principios de 2025 anunciaron que estaban esperando su primer hijo, el cual nació a mediados de julio y cumplirá un año durante el transcurso del Mundial.