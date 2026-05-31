La IFAB aprobó un cambio en el VAR que se aplicará durante el Mundial 2026

La International Football Association Board ( IFAB ), organismo responsable de las reglas del fútbol, anunció una modificación en el protocolo del árbitro asistente de video ( VAR ) que será aplicada durante el Mundial 2026 .

La medida consiste en una aclaración reglamentaria vinculada a determinadas infracciones cometidas antes de la ejecución de un saque de esquina o un tiro libre, acciones que hasta ahora generaban diferentes interpretaciones en situaciones específicas.

Según informó la IFAB , el objetivo es establecer un criterio uniforme para aquellos casos en los que una infracción previa pueda tener una incidencia directa en el desarrollo posterior de la jugada.

De acuerdo con la explicación oficial del organismo, la aclaración se refiere a "las infracciones evidentes cometidas por el equipo atacante antes de que el balón entre en juego en un saque de esquina o un tiro libre que tengan un impacto directo en un gol, un penal o una sanción disciplinaria".

La IFAB detalló además que "si la infracción cumple los criterios establecidos en la aclaración, el VAR recomendará una revisión sobre el terreno de juego, tras la cual, si el árbitro determina que se produjo una infracción antes de que el balón entrara en juego, se tomará la medida disciplinaria adecuada y se repetirá el saque de esquina o el tiro libre".

var1 La IFAB introduce una modificación en el protocolo VAR para el Mundial 2026. Imagen generada con ChatGPT

En otras palabras, cuando se detecte una acción irregular del equipo atacante antes de la puesta en juego del balón y esa conducta termine influyendo de manera directa en una situación determinante, el VAR podrá intervenir para que el árbitro revise la acción.

El organismo aclaró que esta modificación será utilizada durante el Mundial 2026 como una prueba práctica. Una vez finalizado el torneo, la medida será evaluada nuevamente antes de decidir si se incorpora de manera permanente al reglamento o si se extiende a otras competiciones internacionales y nacionales.

De esta manera, la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá volverá a funcionar como escenario para la implementación y análisis de nuevas herramientas arbitrales destinadas a unificar criterios y mejorar la aplicación de las reglas del juego.