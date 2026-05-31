Escándalo en el futsal nacional: un jugador de Mendoza recibió una brutal agresión en pleno partido

Mendoza salió campeón nacional C20 por cuarta vez consecutiva. Un logro enorme para la selección local que viajó hasta Esquina, Corrientes, para defender el título en el Argentino de Selecciones C20 masculino de fútbol de salón , organizado por la Confederación Argentina. Pero la celebración quedó opacada por un llamativo hecho de violencia.

Lo que tenía que ser una fiesta terminó siendo tendencia por los motivos equivocados. Un jugador de Comodoro Rivadavia protagonizó una agresión que se vio en vivo y en directo a través de la transmisión oficial por YouTube de la Confederación, con miles de personas mirando desde todo el país.

Mendoza ganaba 3 a 0 y el trámite parecía encaminado hacia otro título para los mendocinos. Pero en el segundo tiempo, después de una falta en el fondo de la cancha, la situación se salió de control de un momento para el otro.

Fue ahí cuando el jugador de Comodoro tomó el balón y se lo arrojó directo a la cara a un jugador de Mendoza. No fue un gesto accidental ni una reacción instantánea: lo hizo dos veces seguidas, de manera intencional, frente al árbitro y frente a todos los que estaban mirando la transmisión.

El árbitro no tardó en mostrarle la tarjeta azul. Pero la cosa no terminó ahí. El jugador de Comodoro, ya expulsado, no se fue directo al vestuario como debería haber hecho. En cambio, se acercó hasta el jugador de Mendoza y le dio un golpe en la cara, en una escena que dejó a todo el mundo sin palabras.

Allí sí, el árbitro le mostró la roja y recién después de eso abandonó la cancha. El referee y el resto de los participantes tuvieron que manejar la situación para que el partido pudiera continuar. Las imágenes se viralizaron de inmediato y en cuestión de minutos ya se estaban compartiendo en redes sociales.

Mendoza no frenó y goleó

A pesar del clima tenso que dejó el incidente, la final siguió su curso. Y Mendoza, lejos de desorientarse, salió a demostrar por qué llegó a esa instancia como uno de los favoritos. El equipo cuyano siguió sumando goles y terminó goleando a Comodoro 7 a 1.

Un resultado contundente que les dio el cuarto título nacional consecutivo en la categoría Sub 20.

El deporte de caballeros al banco de suplentes

El fútbol de salón siempre se diferenció de otros deportes por algo más que el formato. La palabra "salón" no hacía referencia solo al lugar donde se practicaba, sino también a los valores que se esperaban de sus jugadores. Respeto, fair play, elegancia en el juego. Una cultura propia que se fue construyendo con el tiempo y que mucha gente en Argentina defiende con orgullo.

Por eso lo que pasó este sábado dolió doble. No solo fue una agresión física en plena cancha, sino que ocurrió en la final más importante de la categoría, con transmisión nacional, en un momento donde el deporte intentaba mostrarse en su mejor versión. La contradicción no pudo ser más brutal.

Hasta el momento en que se publicó esta nota, la Confederación Argentina de Fútbol de Salón no informó públicamente qué sanción va a recibir el jugador de Comodoro Rivadavia que protagonizó el escándalo. Lo que sí quedó claro es que este episodio va a dejar una marca.