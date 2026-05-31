En vivo: con un doblete de Saccone, Deportivo Maipú lo dio vuelta y le gana 3-2 a Chacarita en un partidazo

Deportivo Maipú empata 2-2 con Chacarita Juniors por la 16ª fecha de la Primera Nacional , en el estadio Omar Higinio Sperdutti. El encuentro se juega bajo el arbitraje de Gonzalo Pereira y es transmitido por LPF Play.

El único gol del Cruzado fue convertido por el zurdo Marcelo Eggel, de penal, a los 4 minutos del complemento, tras un dudoso penal sancionado por el árbitro Gonzalo Pereira por una supuesta falta de Francisco Facello a Juan Pablo Gobetto en el área.

La primera situación clara fue para la visita a los 17 minutos, cuando Juan Cruz Giacone ganó de cabeza y obligó a una gran atajada de Enrique Bologna, que desvió la pelota al córner.

"Gonzalo Pereira"Por el penal que cobró a favor de Deportivo Maipú sobre Quilmes. pic.twitter.com/au72aeGlmO

A los 29', Chacarita tuvo la oportunidad de abrir el marcador tras un penal sancionado por una infracción de Santiago Paulini sobre Sebastián Ramírez. Sin embargo, Mario Sanabria estrelló su remate en el palo y Maipú se salvó.

Chacarita tuvo el 1-0 en el pie derecho de Sanabria, pero falló el penal

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El Botellero respondió sobre el cierre de la primera etapa con un zurdazo de Marcelo Eggel que encontró otra notable intervención de Bologna para mantener el cero.

Ya en el comienzo del complemento, Maipú contó con un penal por una falta de Francisco Facello sobre Juan Pablo Gobetto. Eggel se hizo cargo de la ejecución y, con un remate al medio del arco, puso el 1-0 para el Cruzado.

Marcelo Eggel abrió la cuenta para el Cruzado

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Chacarita reaccionó en el complemento y en apenas dos minutos cambió la historia del partido. A los 18', tras una pelota parada, Julián Velázquez bajó de cabeza dentro del área y Maximiliano Meléndez sorprendió con una espectacular chilena para marcar el 1-1.

Golazo de Meléndez para el 1-1 de Chaca

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El golpe dejó sentido a Deportivo Maipú, que no logró reacomodarse y volvió a sufrir enseguida. A los 20', el Funebrero recuperó y salió rápido de contraataque para aprovechar los espacios que dejó el conjunto mendocino.

La jugada terminó con Lorenzo Brun recibiendo por la izquierda, perfilándose hacia el centro y sacando un derechazo preciso que se clavó en el ángulo de Nahuel Galardi para decretar el 2-1 y completar la remontada visitante.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Deportivo Maipú vs Chacarita