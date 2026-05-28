El particular motivo que llena de orgullo a Mariano Echeverría en Deportivo Maipú

Con menos de dos meses al frente del primer equipo del Deportivo Maipú , el director técnico Mariano Echeverría logró no sólo sacar al Cruzado de la incómoda situación en la que se encontraba en la tabla de posiciones, sino que además lo relanzó de cara a la recta final de la primera parte de la Primera Nacional .

En diálogo con el programa Digamos Todo , que se emite cada mañana por MDZ Radio FM 105.5 , el entrenador marplatense contó sus sensaciones al frente del equipo y hasta se animó a confesar una situación que hoy lo llena de orgullo.

Con Echeverría al frente del plantel, el Botellero ganó 4 partidos, empató 2 y sólo perdió uno, el del sábado pasado ante San Martín de San Juan . Además, levantó a un equipo que estaba último y lo catapultó al octavo lugar del grupo B, en zona de clasificación al reducido, cuando restan 4 fechas para la finalización de la primera parte de la temporada.

El Flaco asumió el cargo a principios de abril y contó cómo fueron los primeros partidos: “Dar una charla y presentarme ante un grupo teniendo cero equipos por detrás fue difícil. Uno viene con la ilusión, con una idea, con un convencimiento que si los jugadores no te empujan, te llevan, te mantienen y tratan de identificarse con tu idea, nada cobra razón. Y los chicos la verdad que lo hicieron desde el minuto cero”.

Echeverria Maipu El exdefensor de Boca y la selección argentina se ilusiona con el presente de su equipo. Prensa CDM

“Tener diez equipos por detrás, cuando hace un mes y medio éramos el último y sosteníamos la tabla, y habiéndolo hecho con un desarrollo futbolístico, creo que ese es el camino a seguir”, señaló sobre la actualidad del equipo.

El equipo más joven de la categoría

En el actual torneo de la Primera Nacional, Deportivo Maipú cuenta con el plantel con promedio de edad más joven de la categoría. Sobre esto, Echeverría admitió que “todo eso lleva a un soporte emocional que nosotros, como cabeza de grupo y por haber tenido una experiencia como técnico, lo tengo que dar. Porque no es lo mismo recibir un golpe deportivamente hablando cuando tenés 20 que cuando tenés 30. Estás más hecho, más maduro”.

San Martín SJ vs Maipú La fecha pasada, San Martín de San Juan le quitó el invicto a Mariano Echeverría como DT del Cruzado. Prensa Deportivo Maipú

“Hay chicos que estas pérdidas importantes, en un proceso que llevaba un mes y medio de solamente de buenas, lo puede golpear. Bueno, ahí es cuando tenemos que entrar nosotros y poner nuestra muñeca e intentar que estos chicos sigan creciendo. Sumado a que tenemos poco recambio, necesitamos que todos sean importantes”, agregó el exdefensor.

El particular motivo que llenó de orgullo a Mariano Echeverría

De cara a lo que viene, el director técnico de 45 años habló de los objetivos del equipo y de una situación que hoy le hace inflar el pecho: “Desde que llegué, siempre miro para arriba, pero relojeo la parte de abajo. El otro día lo hablaba con los chicos y yo les decía que el éxito no es a veces a dónde vamos, sino de dónde venimos. Nosotros hoy por hoy estamos siendo un equipo exitoso, tenemos que apuntar todavía más arriba, pero sin olvidarnos de dónde venimos”.

Maipú Eggel vs Almagro.jpg Marcelo Eggel es el conductor del Deportivo Maipú y seguramente será uno de los más buscados durante el mercado de pases que se avecina. Manuel Fernández

“Me enorgullece que clubes empiecen a preguntar o interesar por jugadores nuestros. Habla de que los jugadores han levantado su nivel, de que tenemos muy buenos jugadores, y es un poco también de lo que se nutren los clubes en el día a día, de sacar buenos jugadores”, indicó en diálogo con MDZ Radio.

Por último, consultado sobre la posibilidad de un éxodo de jugadores en el mercado de pases de invierno, Echeverría dijo entre risas “voy a cerrar el portón del predio, no queda otra…”